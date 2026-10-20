Pedagogë dhe studentë sfidojnë kryeministrin poshtë zyrës së tij: Arrestoni Ramën!

Protestuesit kanë refuzuar thirrjen për dialog të përcjellë nga drejtoresha e MIA-s, Manjola Hasa, duke vijuar qëndrimin para Kryeministrisë.
Studentë, pedagogë, akademikë dhe qytetarë të tjerë janë stacionuar përpara godinës së qeverisë, ku po përsërisin thirrjet kundër kryeministrit Edi Rama.
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“Arrestoni Ramën!” , është një nga sloganet që dëgjohen poshtë zyrës së kryeministrit, ndërsa protestuesit kërkojnë edhe lirimin e studentëve të ndaluar.
Mes thirrjeve të tyre dëgjohet gjithashtu “Pa rini nuk ka Shqipëri”, me protestuesit që vijojnë të qëndrojnë para Kryeministrisë dhe të shprehin kundërshtimin ndaj qeverisë.