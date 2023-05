Pamja fizike nuk ka rëndësi, këto tipare të një burri i pëlqejnë të gjitha grave

Sipas shkencës, nuk duhet vetëm të kesh një trup të bukur për t’u pëlqyer nga seksi tjetër.

Pavarësisht nëse janë seanca rraskapitëse në palestër, finesë mendore apo arritje personale, shumica e meshkujve kanë një mision të pafund në jetë për t’u dukur më interesant, më të dëshirueshëm dhe tërheqës për seksin e kundërt. Por mund të përfundoni duke bërë më shumë gabime në departamentin e takimeve sesa mendoni.

Më poshtë, ne kemi gjetur shtatë nga cilësitë (kryesisht jo fizike) që femrat i konsiderojnë tërheqëse tek meshkujt. Për fat të mirë, ata hedhin poshtë disa nga stereotipet klasike, të mërzitshme që meshkujt i urrejnë. Në vend të kësaj, nga një shpirt bujar te fuqia e afrueshmërisë, këtu është një përmbledhje e tipareve më tërheqëse që çdo mashkull duhet të synojë të mishërojë.

Mundësia e afrimit

Një fillim inkurajues, ndonjëherë është një sfidë dhe ia vlen të mos jetë shumë e bukur. Sigurisht, meshkujt me tipare simetrike, nofulla të gdhendura dhe flokë të shkëlqyeshëm do të kenë gjithmonë rezultate më të larta në atraktivitetin, por disa studime kanë treguar se femrat priren të tërhiqen më shumë nga pamjet e afrueshme dhe mesatare kur kërkojnë një partner afatgjatë.

Vetëmohimi fiton

Në një tjetër zbulim të çuditshëm, rezulton se shumica e grave ende zgjedhin burra të këndshëm dhe të matur në vend të ‘djemve të këqij’. Në një studim të vitit 2016 të udhëhequr nga universitetet e Worcester dhe Sunderland, më shumë se 200 grave iu kërkua të vlerësonin një duzinë profile takimesh në internet dhe shumica preferuan opsionet më altruiste sesa burrat tradicionalisht të bukur, por më pak bujarë.

Një burrë më i madh është një burrë tërheqës

Jeni të shqetësuar se mund ta keni ‘humbur’? Frika juaj mund të jetë e pabazë. Disa studime kanë zbuluar se gratë, të çdo brezi, priren të preferojnë burra disa vjet më të vjetër se mosha e tyre. E quajtur “Efekti George Clooney” nga studiuesit, kjo e vërtetë e çuditshme thuhet se është një trashëgimi nga ditët e njerëzve të shpellave kur njerëzit e moshuar do të kishin më shumë burime, përvojë dhe respekt.

Personaliteti (dhe humori) ka rëndësi

Mos u bëni sikur të jeni përkufizimi i seriozit. Për breza, gratë u kanë thënë burrave se sensi i humorit nuk ka vetëm rëndësi – madje mund të jetë cilësia më e rëndësishme dhe tërheqëse që mund të ketë një mashkull.

Tregoni anën tuaj të ndjeshme (dhe adoptoni një kafshë shtëpiake)

Në mënyrë korrekte; Adoptojeni një kafshë shtëpiake (ka aq shumë atje që nuk kanë shtëpi gjithsesi) dhe do të bëheni menjëherë më tërheqës për seksin më të bukur. Është një mit popullor, por ka pasur një sërë studimesh që mbështesin efektin pozitiv që mund të ketë shoku më i mirë i përkëdhelur i një burri në shanset e tij me gratë. Kafsha na bën më të përgjegjshëm në sytë e saj.

Një mjekër e lehtë është zgjedhja juaj më e mirë

Në fund të fundit, t’u thuash njerëzve se gratë i shohin burrat mbi 1.70 më tërheqës, nuk do t’i ndihmojë burrat më të shkurtër atje. Por, duke përjashtuar sfidat ekstreme, pothuajse çdo burrë i rritur mund të rrisë një lloj mjekërre në fytyrë – dhe një mjekër e lehtë mund të bëjë mrekulli në lojën e takimeve.

Ndërmerrni rrezikun (më në fund!)

Ekzistojnë disa nivele të guximit që do t’ju bëjnë më tërheqës për arsyet e duhura, por të qenit i pakujdesshëm me shëndetin tuaj ose sigurinë e të tjerëve ndoshta nuk do t’ju sjellë një takim të dytë. Në vitin 2006, Psikologjia Evolutionary i ndau këto aktivitete të rrezikshme në gjashtë kategori. Argëtim, Moral, Kumar, Investime, Shëndetësi, Sociale. Investoni me rrezik, por me logjikë dhe moderim.