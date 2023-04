Nxori dokumentet sekrete të Pentagonit, arrestohet anëtari i Gardës Kombëtare Ajrore

Jack Teixeira udhëhoqi grupin online Thug Shaker Central dhe është arrestuar në Massachusetts, thonë raportet.

Personi që besohet të jetë përgjegjës për rrjedhjen e qindra dokumenteve të mbrojtjes së SHBA-së, tw cilat nxorën sekrete ushtarake dhe prishën marrëdhëniet e Uashingtonit me aleatët kryesorë, raportohet të jetë një roje kombëtare ajrore 21 vjeç me bazë në Massachusetts, shkruan The Guardian.

Jack Teixeira ishte udhëheqësi i një grupi bisedash në internet, i cili ngarkoi qindra fotografi të dokumenteve tepër sekrete, sipas New York Times.

Grupi në internet e quajti veten Thug Shaker Central, i përbërë nga 20 deri në 30 të rinj dhe adoleshentë që ndanë dashurinë e tyre për armët, memet raciste dhe videolojërat.

Anëtarët e grupit i kanë thënë organizatës së gazetarisë investigative Bellingcat, Washington Post dhe New York Times se dokumentet janë shpërndarë në Thug Shaker Central në një përpjekje të dukshme për t’i bërë përshtypje grupit, në vend që të arrihet ndonjë rezultat i veçantë i politikës së jashtme.

The Times tha se kishte parë rreth 300 nga dokumentet, vetëm një pjesë e të cilave janë raportuar deri më tani, duke treguar se dëmi i sigurisë kombëtare mund të jetë më i keq se sa është pranuar deri më tani.

FBI, e cila po kryen një hetim për zbuluesin, nuk e konfirmoi identitetin e tij, por Joe Biden tha në Irlandë të enjten se autoritetet amerikane ishin afër kapjes së personit përgjegjës.

Duke folur me gazetarët jashtë rezidencës së presidentit irlandez në Irlandë, ku ai është në një vizitë zyrtare, Biden tha: “Ka një hetim të plotë që po zhvillohet, siç e dini, me komunitetin e inteligjencës dhe departamentin e drejtësisë.”

Personi ndau fotot e dokumenteve në një grup chat me rreth dy duzina anëtarë aktivë, duke filluar nga viti i kaluar dhe duke vazhduar deri në mars.

Disa nga dokumentet e zbuluara datojnë deri në mars dhe diskutuan dislokimet e trupave të Ukrainës, dobësitë ushtarake dhe përpjekjet për të armatosur forcat e saj përpara një kundërofensivë pranverore.

Ekzistojnë gjithashtu prova të spiunimit të SHBA-së ndaj aleatëve dhe hezitimit të tyre për të armatosur Ukrainën, dhe ka materiale në lidhje me forcat ruse dhe vendimmarrjen në Moskë që mund të ndihmojnë Kremlinin të kuptojë më mirë pikat e forta dhe të dobëta të përpjekjeve për mbledhjen e inteligjencës amerikane në Rusi.

Disa dokumente të raportuara rishtazi tregojnë njohuri për luftimet e brendshme midis inteligjencës ruse dhe ministrisë së mbrojtjes. Në një dokument të raportuar nga New York Times, zyrtarët amerikanë përshkruajnë se si Shërbimi Federal i Sigurisë (FSB) kishte “akuzuar ministrinë e mbrojtjes se po përpiqej të mbulonte shtrirjen e viktimave ruse në Ukrainë”.

Pentagoni ka filluar të shtrëngojë rrethin e punonjësve dhe kontraktorëve dhe ka premtuar se do të rishikojë politikën e tij në dhënien e lejes së lartë sekrete. Në mars, një grup i dokumenteve u shpërnda nga një anëtar adoleshent i Thug Shaker Central në një server tjetër të dedikuar për ndjekjen e një YouTuber filipinas të quajtur WowMao./Albeu.com/