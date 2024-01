Një vello të zezë për kamuflazh, kush është aktorja që përmes veshjes fshehu shenjat e aksidentit

Në Golden Globes 2024, Rosamund Pike, veshi një vello për të fshehur plagët e lëna nga një aksident me ski këtë sezon festash.

“Kam pasur një aksident në Krishtlindje. Jo gjëja më e mirë, kur e di që më 7 janar ke Golden Globes ”, tha aktorja 44-vjeçare e nominuar për interpretimin e saj në filmin “Saltburn”

Ajo shtoi se aksidenti e la fytyrën e saj “absolutisht të goditur” më 26 dhjetor, kështu që vendosi të kamuflohej. Edhe pasi u shëruan plagët, ajo zgjodhi të mbante vellon sepse “u dashurua” me pamjen, shtoi ajo.

Siç e shohim edhe në foto, ajo ka kombinuar vellon e dantellës me një fustan maxi të zi, gjithashtu me dantella, platforma me taka të larta dhe bizhuteri të theksuara argjendi.