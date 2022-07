Kjo është arsyeja përse Kate Middleton vesh gjithmonë fustane të përdorura në dasmat e shoqeve

E bukur, sharmante dhe me një formë të përkryer, sikur të mos kishte sjellë në jetë fëmijën e saj të tretë princin Louis,të gjithë e mbajnë mend kur dukesha e Cambridge do të bënte që të gjithë të kthenin kokën në momentin që zbriti nga makina, për të marrë pjesë në dasmën e princit Harry dhe Meghan Markle. Ajo u shfaq në kështjellën e Windsor-it me një fustan ngjyrë pana që mban vulën e Alexander McQueen dhe një kapele të Philip Treacy , veshje të cilën e kishte përdorur edhe një dy evente të tjera me pare: pagëzimin e princeshës Charlotte dhe datëlindjen e 90-të të mbretëreshës ElizabetH.

Por, nuk është hera e parë që dukesha Kate zgjedh të veshë një fustan të përdorur më parë, në evenimente të tilla. Edhe në dasmën e shoqes së saj më të mirë, Sophie Carter ajo zgjodhi një fustan blu të veshur më parë.

Por pse ndodh kjo?

Në ndryshim nga motra e saj e vogël Pippa Middleton që në dasmën e Kate dhe William, vendosi të sfidonte rregullat duke u veshur edhe ajo me të bardha, një fustan i cili tërhoqi vëmendjen drejt fundshpinës së saj, dukesha e Cambridge tregohet gjithmonë më e kujdesshme në dasmat ku merr pjesë. Madje i kursen vetes, edhe pallatit mbretëror shpenzime të kota, pasi ajo vesh gjithmonë fustane të përdorura.

Arsyeja, shhumë e thjeshtë: Kate do që në ditën më të lumtur për mikeshat apo familjaret e saj të mos vjedhë vëmendjen e askujt, por t’ua lërë atyre gjithë shkëlqimin e mundshëm.