“Një nga vendet për të varfra në Evropë”, media britanike shkruan për Shqipërinë: Mban shpresa për tu bërë pjesë e BE

“Shqipëria është një nga vendet më të varfra në Evropë.”

Kështu e nis shkrimin gazeta britanike “The Sun”, e cila i ka dedikuar një artikull vendit tonë.

Që nga rënia e komunizmit në 1991 vendi ka qenë në një rrugë të ngadaltë drejt rimëkëmbjes.

Shqipëria është pjesë e Evropës, e vendosur midis Malit të Zi dhe Greqisë në bregdetin e Adriatikut.

Shqipëria ka bërë një rikuperim të jashtëzakonshëm nga ditët e tij më të errëta për tu kthyer në një destinacion turistik për mijëra vizitorë.

Si pjesë e transformimit të vendit nga një prej më të varfërve të rajonit, ai ka mbajtur shpresën për tu bërë pjesë e Bashkimit Evropian.

Shqipëria aplikoi për herë të parë për anëtarësim në vitin 2009, por rruga drejt anëtarësimit nuk ka qenë e lehtë.

Shqipërisë iu desh të priste pesë vjet derisa kërkesa e saj për anëtarësim të njihej zyrtarisht dhe t’i jepej statusi i kandidatit në BE në 2014.

Kjo do të thotë se ajo duhet të negociojë kushtet e anëtarësimit me anëtarët aktualë dhe të sigurojë që legjislacioni i saj vendas të përputhet me ligjin e BE-së përpara se të anëtarësohet./Albeu.com/