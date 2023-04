Një i vdekur dhe shtatë të plagosur, Shqipëria dënon sulmet terroriste në Izrael

Kryeministri i vendit, Edi Rama, ka shprehur mbështetjen e Shqipërisë ndaj Izraelit pas sulmit terrorist si pasojë e të cilit humbi jetën një turist italian dhe shtatë të tjerë u plagosën.

Ai thotë se Shqipëria është në mbështetje të Izraelit dhe dënon me forcë veprimet e dhunshme.

Rama: Jemi thellësisht të pikëlluar nga sulmet pa dallim ndaj Izraelit që kanë rezultuar në humbje jetësh dhe dënojmë me forcë autorët dhe mbështetësit e tyre. Shqipëria qëndron e vendosur me Izraelin dhe të gjithë fqinjët e tij myslimanë që kanë zgjedhur rrugën e paqes dhe bashkëpunimit.

We are deeply saddened by the indiscriminate attacks on Israel that have resulted in loss of life, and we strongly condemn the perpetrators and their supporters. Albania stands firm with Israel and all its Muslim neighbours that have chosen the path of peace and cooperation.

