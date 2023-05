Situata e tensionuar në veri, reagon Rama: Sa më shumë zgjatet ky konflikt i rrezikshëm, aq më shumë lëndohet Kosova!

Të paktën 25 ushtarë të misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR, kanë mbetur të plagosur si pasojë e përleshjeve me qytetarët serbë në komunën e Zveçanit në veri të Kosovës, bëri të ditur misioni përmes një njoftimi për media. Kryeministri i vendit tonë, Edi Rama ka reaguar lidhur me situatën e krijuar dhe thotë se nga ky udhëkrye dilet vetëm me dialor.

Rama: Lëndimi i ushtarëve të KFOR-it ngarkon me përgjegjësi të drejtëpërdrejtë dhunuesit e tyre të verbër dhe fatkeqësisht lëndon Kosovën në sytë e aleatëve e miqve të saj të pazëvendësueshëm! Sa më shumë zgjatet ky konflikt i rrezikshëm dhe i panevojshëm, aq më shumë lëndohet Kosova! Nga ky udhëkryq ku konflikti kthehet e rikthehet çdo vit si produkt i të shkuarës, me Serbinë që ekspozon trupat në kufirin ku fuqia e saj është e barabartë me zero dhe Kosovën që ekspozon ngurrimin e saj për të finalizuar dialogun, dilet vetëm me dialog e me aleatë të fuqishëm! Thirrja ime për t’i dëgjuar me vëmendje ata aleatë e për të mos u futur më thellë në shtegun jo vetëm të rrezikshëm, po edhe të kotë ku Kosova po lëndohet ndërkombëtarisht bashkë me ushtarët e KFOR-it që po lëndohen fizikisht, s’është thirrje ndërkombëtare po nevojë kombëtare!

My call to listen carefully to those allies and not venture further into not only a dangerous path but also a futile one – where Kosovo is being internationally harmed along with the KFOR soldiers who are being physically injured – isn’t an international call but a national need!

— Edi Rama (@ediramaal) May 29, 2023