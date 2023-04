Nga vdekja e djalit te përplasja e vajzës brenda karrocës, Irini Qirjako rrëfen momentet më të vështira të jetës

“Mjeshtrja e Madhe” Irini Qirjako ka folur për jetën e saj, fëmijërinë dhe momentet e vështira të cilat e kanë shoqëruar atë.

Që me vdekjen e djalit 3 ditë pas lindjes e deri tek përplasja e vajzës në karrocë, Qirjako, e ftuar në Rtv Ora ndan me publikun një moment aspak të këndshëm me vajzën e saj 2 muajshe.

Irini Qirjako: Më kujtohet nqë goca ishte e vogël dhe e kisha në karrocë dhe shtëpinë time e kisha te rruga e Elbasanit dhe vjehrra ime ishte tek kinema “Agimi”. Unë gjithë rrugës së Lanës me karrocë po shkoja tek vjehrra që të dilnim tek parku “Rinia” dhe ma mbante gocën. Aty vjen një biçikletë, një çun i papërgjegjshëm dhe e përplas karrocën dhe goca ime bie përmbys. Sesi Zoti ma dha fuqinë dhe nuk e lashë gocën të më binte në asfalt dhe e kapa…imagjino goca ime ishte e vogël, pra kisha dy muaj që kisha dalë nga materniteti dhe ime bijë qëndroi dy muaj në incubator sepse lindi 1 kg e 300 gr./Albeu.com/