Nga Lugina e Patokut u nis mbi 1 ton kanabis, detaje nga operacioni “Flakët e Detit”, zbulohet itinerari i velierës që u dogj nga ukrainasit

Detaje të reja janë mësuar nga operacioni “Flakët e Detit”, i finalizuar mes 14 dhe 15 gushtit nga policia shqiptare në bashkëpunim me Guardia di Finanza dhe DEA-n amerikane.

Dyshohet se nga Lugina e Patokut të jetë nisur mbi 1 ton lëndë narkotike e llojit kanabis sativa.

Në sallën e gjyqit për caktimin e masave të sigurimit për 6 të arrestuarit, prokurori i çështjes Vladimir Mara ka pretenduar se hashashi do të shkëmbehej me të njëjtën vlerë parash me heroinë dhe kokainë.

Hetuesit kanë dyshime se veliera e cila u dogj nga dy shtetasit ukrainas dhe u fundos në det është nisur nga Turqia, ka ndaluar në Greqi, Mal i Zi dhe më pas në ujërat neutrale mes Shqipërisë dhe Italisë do të bëhej shkëmbimi i drogës. 4 shqiptarët e arrestuar dhe 2 ukrainasit nuk i kanë pranuar akuzat e prokurorisë.

Ata kanë mohuar që të kenë lidhje me trafikimin e lëndëve narkotike. Mësohet se SPAK do kërkojë informacion në Turqi, Greqi dhe Mal të Zi për velierën me emrin “Nilua” në mënyrë që të zbulojë edhe personat e tjerë që janë të përfshirë në këtë çështje.

Gjatë operacioni policia dhe SPAK kanë sekuestruar dy pistoleta me fishekë, rreth 45 mijë euro dhe 28 kg kanabis që u hodh në det nga të dyshuarit.

Kush janë të arrestuarit

Në kuadër të operacionit të koduar “Flakët e detit” ranë në pranga:

Arlind Ismailukaj, 47 vjeç, banues në Tiranë;

Armando Mema, 37 vjeç, banues në Tiranë;

Nerim Çela, 40 vjeç, banues në Fushë Kuqe, Laç;

Besnik Brokeri, 51 vjeç, banues në Vlorë;

Kyrylo Ponomarenko, 39 vjeç, banues në Ukrainë;

Kostiantyn Biellon, 44 vjeç, banues në Ukrainë.

