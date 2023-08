Nëse i dashuri juaj është një nga këto shenja Horoskopi, ju nuk do të jeni prioritet për të

Nëse dëshironi që dikush t’ju kushtojë vëmendje, të merret me ju gjatë gjithë kohës dhe t’ju vendosë mbi të gjithë dhe mbi gjithçka, atëherë zgjedhja juaj ndoshta është e gabuar. Për meshkujt e mëposhtëm të zodiakut është e vërtetë që të gjithë duhet të kujdesen për pjesën e tyre, të ruajnë autonominë dhe interesat e tyre në mënyrë që të jenë mirë me veten dhe më pas me partneren pranë.

UJORI

Është shenja e parë në listën tonë dhe për arsye të mirë. Ujori është në botën e tij. Edhe gurët e dinë këtë. Është shenja që edhe në një lidhje sillet sikur nuk është… me ju. Nuk do t’ju japë romancën dhe vëmendjen që mund të dëshironi nga marrëdhënia juaj. Ai nuk do t’ju përkëdhelë, as nuk do t’ju lajë me lule. Ai do të dëshirojë që ju ta lini vetëm dhe të lirë për të jetuar jetën e tij për aq kohë sa të mundeni. Dhe ne nuk duam t’ju mashtrojmë. Ne do të thotë se ai do të shpenzojë më shumë kohë për miqtë dhe interesat se ju. Ju do të jepni dhe ai… do të marrë.

SHIGJETARI

Megjithatë, Shigjetarët… kur angazhohen, është e qartë se do të përpiqen të ruajnë lirinë dhe pavarësinë që kishin përpara lidhjes. Në këtë pjesë i ngjan shumë Ujorit. Edhe ai është në botën e tij, jeton vetëm për veten e tij. Ai nuk është egoist, ai thjesht nuk jep. Nuk është dorështrënguar, por as nuk i pëlqen të jetë romantik apo i ndjeshëm dhe i përqafueshëm… Nuk do të jetoni me të një histori dashurie të dalë nga përrallat.

VIRGJËRESHA

Ju gjithmonë e dini se ku do të ngatërroni me një Virgjëreshë. Ai ju tregon që në momentin e parë, nuk fshihet dhe nuk ju thotë diçka që nuk do të bëjë. Ai është relativisht… i akullt, praktik dhe i rezervuar. Ai nuk do t’ju përkëdhelë siç do të bënte një Luan apo një Peshorja, dhe as nuk do të jetë i gjithë përkëdhelës Peshqit. Virgjëresha është serioze, ka një plan në mendje dhe gjithmonë do t’ju largojë me kritikat e saj…

DASHI

Dashi fillon në një mënyrë dhe përfundon në një tjetër. Fillimisht ai është i emocionuar, do të bëjë gjithçka për ju, do të rrezikojë, do t’ju surprizojë etj. Epo, po… Por mos u gëzoni shumë sepse këto do të zgjasin aq sa do të zgjasë entuziazmi i tij. Kur fillon të mërzitet, nuk do t’u përgjigjet as thirrjeve apo mesazheve tuaja. Dhe duke qenë se ai nuk është një shenjë që fsheh se si ndihet, do t’ju tregojë drejtpërdrejt se është i mërzitur, është bërë rutinë dhe preferon miqtë e tij në shoqërinë tuaj.