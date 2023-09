Shenjat e horoskopit me të cilat është e vështirë të jesh në një lidhje

Takimi dhe të qenit i gatshëm për të takuar njerëz dhe për të përjetuar takime është një proces mjaft i ndërlikuar në vetvete. Ju patjetër keni takuar një person “të vështirë”: ata flasin për veten gjatë gjithë kohës, janë emocionalisht të padisponueshëm ose ju jeni jashtë prioriteteve të tyre. Nëse po vëreni ndonjë nga flamujt e mësipërm të kuq në takimet tuaja, ndoshta një vështrim në horoskopin e personit tjetër mund të ndihmojë. Lexoni më tej për të zbuluar se cilat shenja të zodiakut e kanë më të vështirë takimet dhe marrëdhëniet. Ai në krye me siguri do t’ju befasojë.

Bricjapi

Bricjapët thjesht nuk kanë kohë për takime. Ata fokusohen në karrierën e tyre dhe nuk u pëlqejnë bisedat – kur, në fakt, kjo kohë mund të përdoret për të punuar. Shpesh, ata e bëjnë takimin të duket si një takim pune, sepse e kanë të vështirë të shprehin ndjenjat e tyre. Ata nuk duan të duken të pambrojtur dhe e kanë të vështirë të takohen shpesh ose të kenë marrëdhënie afatgjata.

Virgjëresha

Si perfeksionistët e zodiakut, Virgjëreshat vendosin standarde jashtëzakonisht të larta jo vetëm për veten e tyre, por edhe për njerëzit përreth tyre. Atyre u pëlqen që gjërat të shkojnë sipas tyre dhe nuk do t’i kërkojnë askujt ndihmë, gjë që nuk e bën të lehtë takimin me ta. Takimi me ta mund të jetë stresues, ashtu si marrëdhëniet. Ju keni vëmendjen e tyre të pandarë, por kjo vjen me natyrën e tyre gjykuese, e cila nuk lejon asgjë të rrëshqasë. Një lëvizje e gabuar dhe kritikat e tyre do të jenë të pamëshirshme. Aq shumë sa do t’ju lëndojë thellë.

Gaforrja

Ndërsa Gaforret janë tepër të përkushtuar dhe rraskapitës, ndryshimet e humorit dhe emocionet e tyre intensive mund të shkaktojnë pengesa të mëdha në rrugën e marrëdhënieve. Ata janë jashtëzakonisht të ndjeshëm dhe kanë nevojë për shumë siguri, veçanërisht në fazat e hershme të takimeve dhe marrëdhënieve, të cilat mund të bëhen rraskapitëse. Për të krijuar një marrëdhënie ata kanë nevojë për shumë vëmendje dhe inkurajim, veçanërisht në fillim.

Shigjetari

Shenja më e përkushtuar-fobike. Shigjetarët priren të shmangin angazhimet dhe marrëdhëniet afatgjata, kështu që ata kanë lirinë të largohen sa herë të duan. Gjuetia, aventura dhe adrenalina janë gjithçka për ta dhe gjetja e kohës ose durimit për t’u ulur me dikë në një takim, për të biseduar me orë të tëra ose për të pasur një lidhje nuk është stili i tyre. Në fakt, mos u habitni nëse një Shigjetar nuk shfaqet në takimin tuaj, sepse ata “harruan” se kishin plane.

Akrepi

Pak përpara majës takojmë Akrepin, një nga shenjat më besnike. Akrepat janë shoqërues shumë të mirë, por mund të jenë edhe tepër të fshehtë. Ata nuk hapen lehtë me të tjerët dhe kjo mund të jetë negative për marrëdhënien e tyre. Ata kanë një intensitet dhe pasion që të tjerët nuk mund ta kuptojnë, ndaj kur shprehin atë që ndjejnë bëhen përrua që rrëmbejnë gjithçka në rrugën e tyre. Nuk është e lehtë për dikë që të menaxhojë kaq shumë energji emocionale dhe pasionante, apo jo?

Ujori

Po, në krye shenja më mendjehapur dhe me shpirt të lirë. Ujorët e pavarur shpesh preferojnë të jenë vetëm dhe vlerësojnë privatësinë e tyre më shumë se çdo gjë tjetër. Pjesa më e vështirë është të arrini të zvogëloni distancën që ata vendosin midis tyre dhe të tjerëve. Ata janë të vetë-mjaftueshëm në atë masë sa mund të duken të përmbajtur. Si një nga shenjat më intelektuale, ato gjithashtu priren të “ngecin” në mendjet e tyre. Pra, nëse dilni për të ngrënë dhe ata janë të thellë në mendime për diçka, mund të prisni ta shijoni vaktin tuaj në heshtje.