Nëse i keni në krah, dijeni që këto shenja horoskopi nuk janë partnerët më të mirë

Ne kemi kanë pritshmëri të mëdha për marrëdhëniet tona. Ne duam që ato të zgjasin përgjithmonë dhe të jenë me njerëz të cilëve u besojmë, i admirojmë dhe i duam. “Përbërësit” e mësipërm janë të rëndësishëm për marrëdhëniet tona miqësore, por në radhë të parë për ato romantike. Sigurisht, sa i rëndësishëm është besimi, po aq e rëndësishme është edhe përputhshmëria e çiftit.

Le ta pranojmë, për të parë nëse jemi të pajtueshëm me partnerin, shpesh shikojmë nga yjet. Sipas astrologjisë, secila shenjë ndjek një model në marrëdhënien e tyre, me partnerët më të këqij.

Dashi

Ata nuk janë shumë të mirë në marrëdhëniet e tyre sepse bëjnë plane pa menduar për partnerin. Ai është, si të thuash, beqar, por në një lidhje. Ata presin që gjysma tjetër e tyre të njohë çdo nevojë të tyre, por edhe të përshtatet me çdo dëshirë të tyre. Mund të jenë shumë të mirë në fushën seksuale, por në pjesët e tjera të marrëdhënies nuk janë më të mirët. Në fakt, nëse e kuptojnë se partneri i tyre është i pakënaqur me diçka, atëherë preferojnë të largohen sesa të flasin me të dhe të sqarojnë situatën.

Virgjëresha

Marrëdhëniet e tyre dominojnë pasiguritë e Virgjëreshës, së bashku me xhelozinë dhe posesivitetin. Dhe ndërsa ata e dinë se mund të jenë mbytës, ata nuk ndryshojnë. Ata i fshehin shumë mirë të metat e tyre dhe duan të kenë kontrollin e plotë të asaj që ndodh në marrëdhënie. Mban nervat dhe zemërimin, duke fshehur atë që ndjen, por mjafton një moment që të shpërthejë dhe të shkatërrojë gjithçka. Ata janë në gjendje të manipulojnë lehtësisht të tjerët, si rezultat i të cilave zënkat përfundojnë gjithmonë me atë të pafajshëm dhe pala tjetër fajtore.

Shigjetari

Shigjetarët autoritarë dhe me opinione, krijojnë shumë probleme në marrëdhëniet e tyre me mënyrën dominuese që veprojnë. Ata bëhen shumë xhelozë dhe posesiv, ndërsa në të njëjtën kohë e duan lirinë dhe pavarësinë e tyre. Ata nuk shquhen për durimin e tyre dhe kur zemërohen përdorin fjalë të ashpra, të cilat në shumicën e rasteve nuk i nënkuptojnë.