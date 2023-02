Ndërron jetë aktorja e njohur amerikane

Raquel Wells është ndarë nga jeta në moshën 82-vjeçare. Vdekja e saj u njoftua nga familja e saj, ndërsa TMZ konfirmoi lajmin e hidhur.

Sipas njoftimit, ajo ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm pasi vuante nga një sëmundje. Nuk janë dhënë detaje të mëtejshme.

Raquel Welch has passed away at the age of 82. What a life. Rest in peace… pic.twitter.com/Lp0ECK3ugB — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) February 15, 2023

Ajo e filloi karrierën e saj në moshën 19-vjeçare dhe luajti në rreth 65 filma. Ajo u nderua me Golden Globe për pjesëmarrjen e saj në “D’Artagnan and the Three Musketeers”.

Aktorja u bë e njohur për publikun e gjerë për rolet e saj në ‘Fantastic Voyage’ dhe ‘One Million Years BC’, në të cilat luajti në vitin 1966. Ajo gjithashtu u shfaq në ‘The Cher Show’ në 1975 dhe interpretoi ‘I’m a Gruaja” me Ser.

Herë pas here, revista të ndryshme e përfshinin në listën e aktoreve më seksi të të gjitha kohërave. Ajo u emërua nr.1 nga 100 yjet më seksi në historinë e filmit” nga revista Esquire dhe nr.3 e “100 yjet më seksi të shekullit të 20” nga Playboy.

