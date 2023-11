Vdes aktorja e “Sex and the City”

Frances Sternhagen, aktorja më e njohur për rolet e saj në “Cheers” dhe “Sex and the City”, ka vdekur në moshën 93-vjeçare.

Familja e aktores njoftoi lajmin për vdekjen e saj në një deklaratë për PEOPLE:

“Me pikëllim të madh ndajmë lajmin se nëna jonë e dashur, aktorja Frances Sternhagen, ndërroi jetë paqësisht për shkaqe natyrore në New Rochelle, Nju Jork më 27 Nëntor 2023, në moshën 93-vjeçare.

Ajo ka lënë pas 6 fëmijët e saj, 9 nipër e mbesa dhe 2 stërnipër. Një festë për karrierën dhe jetën e saj të jashtëzakonshme është planifikuar për në mes të janarit, afër ditëlindjes së saj të 94-të. Ne vazhdojmë të frymëzohemi nga dashuria dhe jeta e saj”.

