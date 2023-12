“Në punë është më mirë të mos e teproni”, horoskopi për ditën e diel, 3 dhjetor 2023

Ja parashikimet e horoskopit për ditën e diel 3 dhjetor 2023 shenjë pas shenje nga astrologu Paolo Fox, një përkthim ekskluzivnga noa.al, marrë nga revista italiane DiPiu.

Shenja më me fat mes jush, sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër, është ajo e Virgjëreshës: beqarët mund të shfrytëzojnë mundësi të mëdha dhe të arrijnë sukses në çdo fushë.

Dashi

Dashi i dashur, kaloni këtë të diel me të dashurën tuaj dhe shijoni një moment të pastër relaksi. Është një ditë e këndshme, edhe sepse Hëna favorizon shenjën tuaj. Do të jetë një kreshendo kur të arrihet momenti më i mirë. Në punë, përpiquni të pushoni dhe mos mendoni gjithmonë se duhet të bëni më shumë.

Demi

Do të jetë një ditë e vështirë për të vazhduar, faji i mbetet plogështisë suaj ose ndoshta dikujt që po përpiqet t’ju fusë shkopinj nën rrota. Këshilla është të mos ndikoheni nga nervozizmi. Për momentin nuk ka asnjë lajm për punën por do të ketë shumë lajme muajin e ardhshëm.

Binjakët

Nëse keni ndërmend të vazhdoni një diskutim, kjo është dita e duhur. Këshilla është të mos e ekzagjeroni tonin, por në të njëjtën kohë të kërkonin arsyetime. Më mirë të mos mërziteni nëse diçka nuk shkon sipas planit. Kohët e fundit jeni përthithur shumë nga puna, shkëputeni pak veten nga priza, të paktën këto ditë.

Gaforrja

Horoskopi Paolo Fox tregon se situata është sërish e tensionuar. Mundohuni të mos lejoni që nervozizmi të ndikojë tek ju. Në dashuri keni një tendencë për të ndjerë emocione të forta dhe për t’u rrëmbyer prej tyre, ndonjëherë do të duhej edhe pak racionalitet. Në punë bëni kujdes me kolegët që mund të flasin keq për ju. Përveshni mëngët dhe do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Luani

Horoskopi Paolo Fox tregon se nuk do të jetë e lehtë të arrish maksimumin. Jeni ende viktimë i/e një hëne më pak të favorshme, jini të durueshëm, gjithçka do të qetësohet së shpejti. Në dashuri është më mirë të kujdeseni për veten dhe mirëqenien tuaj përpara se t’i kushtoni kohë partnerit/es sepse jeni shumë të lodhur. Në punë keni nevojë për një pushim, duke pasur parasysh dhe faktin se gjërat për të bërë nuk mbarojnë kurrë.

Virgjëresha

Mund të përballoni të bëni shumë: përfitoni nga kjo periudhë e cila do t’ju sjellë fat si në çështjet e zemrës ashtu edhe në profesionin tuaj. Nëse jeni ende beqar/e mos u dekurajoni dhe shfrytëzoni mundësitë. Në punë thuajse gjithçka po shkon mirë. Ndoshta diçka nuk po shkon mirë, por do të ketë mundësi të mëdha për sukses në çdo fushë. Pra, mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

Peshorja

Horoskopi Paolo Fox specifikon se nuk duhet ta lini veten të ndikoheni nga muhabet dhe thashethemet. Jeni shumë të ndjeshëm, por kjo nuk do të thotë se nuk duhet të mësoni t’i lini gjërat të rrëshqasin. Peshore e dashur, ky qiell flet për një rënie të vogël emocionale, por asgjë serioze. Mos u relaksoni shumë në punë, ka gjëra për të bërë.

Akrepi:

Ka tensione në lidhje me ndjenjat dhe ngadalësime në punë. Jini të durueshëm, gjërat do të ndryshojnë së shpejti. Gjëja më e mirë për të bërë në dashuri është të jeni vetvetja, ndaj mos pretendoni të jeni ai që nuk jeni. Në punë keni nevojë për pak më shumë vëmendje.

Shigjetari

Respektoni një angazhim, një afat dhe përpiquni t’i përfundoni gjërat e rëndësishme në mbrëmje. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini të arrini rezultatet që keni ndërmend për javët e ardhshme. Nga pikëpamja emocionale keni shumë dyshime, por ato gradualisht do të treten. Ndoshta jo gjithçka po shkon sipas planit, por së shpejti do të keni mundësi të shkëlqyera për të marrë kënaqësi të madhe.

Bricjapi

Horoskopi Paolo Fox ju tregon se është koha për të korrur atë që keni mbjellë dhe gjithashtu të prisni disa degë të thata. Kjo do të thotë që ju duhet të bëni të gjitha vlerësimet e duhura për të bërë zgjedhjet më të mira. Në dashuri nëse jeni ende beqarë, mos bini në krahët e personit të parë që ju avitet, zgjidhni me kujdes. Në punë jeni në një krizë sa i përket asaj që dëshironi të bëni vërtet. Ndoshta jeni të dëshpëruar sepse gjërat nuk po shkojnë ashtu siç dëshironi ose sepse jeni duke pritur me trishtim një rënie në pagë. Mundohuni të përmbaheni ose të gjeni diçka tjetër.

Ujori

Duket se ndjeni diçka të re në jetën tuaj dhe ka të ngjarë që të jeni të interesuar të krijoni njohje të reja. Ndaj në dashuri, shkëputuni nga e kaluara dhe shikoni përpara. Sakaq në punë po shfaqen mundësi të mëdha që nuk duhen humbur.

Peshqit

Fati është me ju, aq sa gjatë këtyre ditëve keni mundur të shihni të realizohen disa nga dëshirat apo parashikimet tuaja të disa kohëve më parë. Në dashuri keni nevojë për një ekuilibër mes romancës dhe jetës praktike, mos shikoni vetëm fluturat në stomak. Në punë është më mirë të mos e teproni. Do të shihni që së shpejti çdo gjë do të jetë mirë dhe do të ketë mundësi të mëdha për sukses.