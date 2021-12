Horoskopi 12 dhjetor: Financat dhe dashuria, shenja më me fat këtë të diel

Dashi

Sot do i vini kapak njëherë e mirë të shkuarëss dhe do filloni çdo gjë nga e para. Nëse jeni në një lidhje do keni një lidhje të paqëndrueshme në mëngjes dhe do flisni me partnerin të bëni disa ndryshime të mëdha. Ju beqarët do takoni disa persona, por ndryshimet e mëdha në moshë do bëjnë që te mos vendosin për të hedhur hapa më tej. Në punë do jeni më të frymëzuar dhe më të motivuar kështu që keni për të hedhur hapa më përpara. Më financat shpesh do tregoheni te palogjikshëm dhe do shpenzoni me sy mbyllur kështu që gjendja nuk do jetë aq e qëndrueshme sa do kishit dashur.

Demi

Herë pas here gjërat mund t’iu ndërlikohen sot, por me humor dhe qetësi do arrini të kaloni gjithçka. Jeta juaj në çift ka për të qenë rutinë dhe në shumë momente do mërziteni. Nëse nuk bëni diçka për ta ndryshuar situatën gjërat do përkeqësohen më vonë. Ju beqarët do jeni më të hapur, do realizoni takime pafund, por nuk është e sigurt që do ta gjeni “gurin e çmuar”. Në punë do jeni shumë të menduar dhe nuk do gaboni asnjë çast. Disa miq mundet edhe t’iu provokojnë apo t’u shtyjnë në drejtime të gabuara, por nuk do ja dalin dot. Sektori i financave ka për t’u përmirësuar më shumë nga sa mund ta kishit imagjinuar edhe vetë.

Binjakët

Ditë e mbushur me gjallëri, alegri dhe ngjyra do jetë kjo e sotmja. Do keni dëshirë të lëvizni, të njihni vende të reja dhe të eksperimentoni. Ju të dashuruarve sado që t’iu joshin dhe t’iu bëjnë propozime interesante, nuk do tundoheni aspak dhe as që do ju shkojë ndër mend ta tradhtoni partnerin. Ju beqarët do ndiheni gati për të bërë ndryshime në jetën tuaj dhe do i pranoni disa ftesa që do iu bëhen. Në punë do zotëroni një energji të paimagjinueshme dhe mund të arrinin ndryshime radikale që do i lënë të gjithë me gojë hapur. Financat do i mbani goxha të mira edhe pse do arrini të kryeni shpenzimet e menduara.

Gaforrja

Planetët do ju bëjnë edhe me optimistë për të ardhmen sot dhe do e dini mirë çfarë hapash të hidhni. Nëse jeni në një lidhje Mërkurë do bëjë që të kaloni momente të paharusheme pranë partnerit. Ndjenjat do jenë të forta dhe mund të bëni edhe projekte më afatgjata sot. Nëse ende jeni beqarë, ka mundësi që një miqësi e vjetër të shndërrohet në diçka më të bukur. Në punë, për t’i përfunduar sa më shpejt ato që keni nisur nuk do bëni aspak pushime dhe nuk do hallakateni. Buxheti nuk do jetë i shkëlqyer kështu që nuk duhet të hezitoni të kërkoni edhe ndihmë nga të afërmit.

Luani

Hëna do favorizojë komunikimin dhe bashkëpunimin gjatë kësaj dite. Të dyja këto do bëjnë që gjithçka t’iu ecë sa më mirë. Për ju që jeni në një lidhje kjo e sotmja do jetë një ditë e shkëlqyer. Do ndiheni aq mirë pranë partnerit saqë do falënderoni yjet për këtë dhurate që iu kanë bërë. Ju beqarët mund të filloni të pëlqeni persona të ardhur nga jashtë dhe që kanë tjetër pikëpamje për jetën. Në punë do gjeni mënyrën për ta kërkuar atë që doni dhe shefat nuk do mund t’ua refuzojnë dot. Për asnjë moment nuk do ndiheni të bllokuar. Në planin financiar instinkti nuk do ju çojë në rrugën e gabuar. Gjendja do jetë goxha e mirë.

Virgjëresha

Nuk do jeni shumë të hapur sot dhe shpesh do bllokoheni në çdo fushë. Gjërat për fat të keq nuk do ju ecin si i kishit menduar. Nëse jeni në një lidhje të qëndrueshme kjo dite do jetë përgjithësisht e mirë. Nuk do keni asgjë për çfarë te qaheni dhe mund të merrni disa vendime të rëndësishme. Ju beqarët nuk do jeni gati për aventura kalimtare dhe do preferoni të prisni edhe pak derisa të gjeni dashurinë e madhe. Në punë do jeni shumë të ngarkuar dhe shpesh nuk do dini çfarë hapash të hidhni. Pranojeni pa u menduar dy here ndihmën e kolegëve sepse vete nuk do arrini askund. Me paratë nuk do bëni çmenduri dhe për fat të mirë gjendja nuk do ketë tronditje.

Peshorja

Idetë nuk do ju mungojnë sot dhe do doni të bëni gjëra të veçanta, por do stepeni kur të shihni se pala tjetër nuk bën asnjë lloj hapi. Nëse jeni në një lidhje, pas diskutimeve qe ju kanë sjelle edhe tension, sot duhen lënë pas krahëve të gjitha konfliktet. Dilni, humbni mendjen dhe argëtohuni sa të mundeni. Ju beqarët do jeni optimistë dhe nuk do e lëshoni veten për asnjë moment. Nuk priten takime te veçanta, por dita nuk do jetë e mërzitshme. Në punë padurimi mund t’iu prishë planet herë pas here. Mundohuni ta kontrolloni vetes për të arritur më parë atje ku doni. Në planin financiar fati do jetë gjithë kohës me ju dhe gjendja ka për të mbetur e mirë.

Akrepi

Vëmendja që do iu kushtoni të tjerëve do jetë e madhe dhe kjo do ju bëjë të fitoni edhe më shumë pikë para të gjithëve. Mundohuni vetëm të mos e lini pas dore vetveten. Nëse jeni në një lidhje sot do ketë disa ndryshime shumë pozitive që do hapin një kapitull të ri në jetën tuaj. Ju beqarët do keni kurajën të bëni propozime, por jo të gjithë do keni fatin të merrni përgjigje pozitive. Në punë do ndiheni të lodhur dhe ndonjëherë mund të dorëzoheni para sfidave. Do keni nevojë për më shumë motivim. Sektori i financave do bëhet edhe më optimist. Do dini gjithmonë si t’i menaxhoni të ardhurat tuaja.

Shigjetari

Do jeni në humor të shkëlqyer gjatë kësaj dite dhe gëzimin do ua transmetoni edhe të tjerëve. Nëse jeni në një lidhje keni për të kaluar vetëm momente pozitive dhe të mbushura me gëzim. Momentet pasionante shpesh do jenë goxha të forta. Në punë do dini si ta joshni dikë dhe mbrëmja ka për të qenë plot ngjyra. Rrahjet e zemrës do shtohen si kurrë ndonjëherë më parë. Në punë do i bëni gjërat sipas rregullave dhe nuk do anashkaloni asgjë. Gjithçka do ju ecë perfekt. Shpenzimet duhet t’i kryeni me kujdes edhe pse në fakt gjendja nuk ka për të qenë aspak e keqe.

Bricjapi

Mjaft socialë, sot nuk do e keni të vështirë të krijoni miqësi të reja. Do ndiheni plot hare e gëzim. Nëse jeni në një lidhje do jeni me demonstrues dhe do arrini ta bëni partnerin të dashurohet edhe më shumë me ju. Mbrëmja do jetë plot kënaqësi edhe më të mëdha. Për beqarët pritet të ndodhë diçka shumë e madhe dhe e bukur. Sytë do shkëlqejnë dhe zemra do rrahë akoma më fort. Në punë do jeni fleksibël dhe të gatshëm të provoni edhe fusha të reja. Energjia nuk do ju mungojë për asnjë moment. Në planin financiar fati do ju shoqërojë gjatë gjithë kohës kështu që nuk do përballeni me probleme.

Ujori

Sot do doni të bëni çdo gjë ndryshe dhe do i keni të gjitha mundësitë për të rënë në sy. Nëse jeni në një lidhje do dini të flisni me takt dhe diplomaci me partnerin dhe do arrini të merrni çdo gjë që dëshironi. Diskutimet do jenë të gjata dhe të ngrohta kurdoherë. Beqarët do jenë telepatikë dhe ka mundësi të hedhin edhe hapa të gabuara. Në punë çdo gjë do varet nga strategjitë që do ndiqni. Po ecët me plane dhe po të jeni të drejtë gjithçka do ju realizohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne planin financiar mund të merrni një mbështetje të madhe nga disa familjarë dhe do bëni investime më të mëdha.

Peshqit

Hëna do ju shtojë imagjinatën gjatë kësaj dite dh kjo gjë do ju ndihmojë të zgjidhni disa vështirësi që keni pasur. Do jeni në humor edhe më mirë. Nëse jeni në një lidhje do e kuptoni se nuk është gjithmonë e rëndësishme të jetosh me pasion për të qenë i lumtur. Do merreni vesh me njëri-tjetrin dhe do ndiheni mjaft mirë së bashku. Ju beqarëve do ju ndodhë një takim i papritur që mbase nuk mund të çojë në lidhje afatgjatë, por emocionet do jenë të fuqishme. Në punë do mendoni të jepni dorëheqjen dhe të filloni diçka tuajën. Në planin financiar do jeni të vendosur ta përmirësoni situatën dhe nuk do i vini vetes asnjë limit.