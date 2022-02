Horoskopi 16 Shkurt, ja çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Dashi

Ju jeni të prirur të arrini gjëra të mëdha gjatë kësaj kohe, por ju duhet të punoni intensivisht dhe të përqendroni energjinë tuaj. Hëna e Plotë sot mund t’ju ndihmojë të kuptoni se zgjedhjet e sigurta që keni bërë për hir të lojës ose kënaqësisë kanë penguar përparimin tuaj.

Demi

Ndonjëherë, ajo që të afërmit tuaj mendojnë mund t’ju pengojë ose t’ju ndalojë të bëni atë që është më e mira për ju. Do ta ndjeni peshën e gjykimit të tyre më shumë se zakonisht, sepse Saturni po i ngadalëson gjërat në sektorin tuaj të reputacionit. Me fjalë të tjera, ju mund të keni një ide të shkëlqyer, por jo dëshirën ose vendosmërinë për ta realizuar atë.

Binjakët

Ka disa gjëra nga të cilat duhet të hiqni dorë Binjak dhe një kontratë mund të jetë një prej tyre. Ndoshta ju keni thënë po për një detyrë që tani do të dëshironit ta kishit refuzuar. Ju mund të vini re se për atë që dikur ishit optimist, nuk jeni më.

Gaforrja

Largoni rrëmujën. Me kaq shumë aktivitet në sektorin tuaj të marrëdhënieve, është koha për të krijuar vend për energji të reja. Edhe nëse nuk jeni të sigurt pse ndjeni nevojën për të krijuar hapësirë në shtëpinë tuaj, mund të ketë ndonjë ndryshim që do të sjellë një anëtar të familjes ose ndoshta një dashuri të re në jetën tuaj.

Luani

Është koha për një ndryshim, por ju mund të mos dëshironi ta bëni një të tillë tani. Mund të ketë gjëra që keni mbajtur me vete – besime për atë që duhet të vishni, të silleni ose të bëni – dhe ato nuk ju përshtaten më. Është koha të eksploroni.

Virgjëresha

Hakmarrja nuk është e mirë. Mund të mos ju pëlqejë se si ndiheni kur mbani mëri ose mendoni negativisht për njerëzit në të cilët dikur keni besuar, por tani i shihni ata siç janë. Hëna e Plotë në Luan ndodh në sektorin tuaj të armiqve të fshehur dhe. Dita e sotme mund të mjaftojë t’i thuash lamtumirë një personi.

Peshorja

Mund të mos korrni kurrë sukses në disa fusha të jetës suaj. Nëse keni qenë duke u lidhur ose duke marrë pjesë në takime, duke bërë komente në grupet e medieve sociale ose duke bërë gjëra që keni shpresuar se do të krijonin biznes nuk do të ndodhë. Vetëm për shkak se diçka ka funksionuar për dikë tjetër nuk do të thotë se do të funksionojë për ju.

Akrepi

Hëna e Plotë në Luan ndodh në sektorin tuaj të karrierës dhe statusi social ju kujton se jeta është shumë më tepër se kaq. Ka të bëjë me lumturinë, të jesh rehat në jetën tënde dhe të mos punosh për gjëra që nuk të japin përfitime në të njëjtën mënyrë që jep kohën për t’i mbajtur ato.

Shigjetari

Një lajm i mirë për ju, Shigjetar. Ky kapitull i jetës mund të përfundojë dhe ju mund të përfundoni shkollën ose të mbyllni një proces aplikimi që mendonit se nuk do ta arrinit kurrë deri në afatin përfundimtar. Kjo hap derën për lajme që ju ndihmojnë të përcaktoni se në cilin drejtim do të shkojë jeta juaj.

Bricjapi

Diçka që nuk e dinit mund të zbulohet gjatë Hënës së Plotë në Luan në sektorin tuaj të burimeve dhe sekreteve të përbashkëta. Mund të ketë lajme që ju ndihmojnë të merrni një vendim të rëndësishëm. Ndoshta një problem që nuk e kishit idenë se ekzistonte mund të dalë në sipërfaqe, duke ju lejuar ta rregulloni atë dhe të shmangni një problem më të rëndësishëm më vonë.

Ujori

Mund të përballeni me një problem i cili esdhe pse mund të duket si një gjë e keqe, në fakt mund të jetë një bekim. Për shembull, Hëna e Plotë në Luan ndodh në sektorin tuaj të angazhimeve dhe partneriteteve. Pra, mund të zbuloni se një person me të cilin shpresonit të bënit biznes nuk mund të kryejë një detyrë.

Peshqit

Ju keni qenë skllav i një detyre të caktuar dhe ndoshta kjo rutinë nuk ju ka ndihmuar aspak, por vetëm ju ka shkaktuar më shumë probleme sesa ia vlen. Hëna e Plotë në Luan ndodh sot në sektorin tuaj të detyrave të përditshme. Ky tranzit hënor ju kërkon të eksploroni detyrat që bëni çdo ditë që duken se janë më të rehatshme nga familjariteti sesa janë efektive./albeu.com/