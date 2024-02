Momente tmerri/ Helikopteri humb kontrollin dhe përfundon i ngecur në një ndërtesë, do të mbijetoj babi… (VIDEO)

Gjashtë pasagjerë të një helikopteri që u rrëzua dhe përfundoi mes një ndërtese, kanë përjetuar momente dramatike. Ngjarja ndodhi në Kolumbi.

Në video, një nga pasagjerët, 36-vjeçari Francisco Salas, dëgjohet teksa bën një video-telefonatë me babain e tij, ndërsa në të njëjtën kohë ai përpiqet të mos lëvizë sepse zhvendosja më e vogël e peshës mund të jetë fatale.

“Babi ne zbritëm me helikopterin. Të dua, faleminderit që më mbron. Do të mbijetoj babi”, dëgjohet të thotë 36-vjeçari.

Fluturimi gati fatal ndodhi mbi Medellin, kur piloti humbi kontrollin e helikopterit. Videot tregojnë se helikopteri lëviz në mënyrë të pakontrolluar dhe bie, por ngec diku.

Terrifying video shows panic inside tourist helicopter as it spirals out of control and crashes down in Colombia before US passenger makes desperate video call to say goodbye to family pic.twitter.com/GCw3y1IUQI

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 28, 2024