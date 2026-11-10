Mjegulla e dendur përfshin aksin rrugor Tiranë-Peshkopi, krijohet vështirësi në qarkullim

Mëngjesin e sotëm, mjegulla e dendur ka përfshirë këtë gjithë territorin e rrethit të Bulqizës, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve, veçanërisht në akset kryesore rrugore.
Pas reshjeve të shiut gjatë orëve të para të mëngjesit dhe rënies së temperaturave, mjegulla ka mbuluar akset Bulqizë–Tiranë dhe Bulqizë–Peshkopi, duke ulur ndjeshëm fushëpamjen për drejtuesit e automjeteve.
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Vështirësitë janë ndjerë përgjatë segmenteve rrugore, ku drejtuesit e mjeteve janë detyruar të lëvizin me shpejtësi të reduktuar për shkak të dukshmërisë së kufizuar.
Fenomeni nuk është kufizuar vetëm në rrugët kryesore, pasi mjegulla ka përfshirë edhe qytetin e Bulqizës dhe zonat përreth.
Drejtuesit e automjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar, të ruajnë distancën e sigurisë dhe të përdorin ndriçimin e përshtatshëm gjatë udhëtimit, për të shmangur aksidentet në këto kushte atmosferike.