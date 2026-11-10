Napoli synon katër afrime në janar, Allegri kërkon ndryshime në skuadër

Napoli synon katër afrime në janar, Allegri kërkon ndryshime në skuadër

Pas një starti zhgënjyes të sezonit, Napoli po përgatitet për një merkato të rëndësishme dimërore, me synimin për të përmirësuar ekipin në disa role të rëndësishme.

Rezultatet jo bindëse në Serie A dhe Ligën e Kampionëve kanë shtuar presionin mbi trajnerin Massimiliano Allegri. Megjithatë, posti i teknikut nuk duket se kërcënohet menjëherë, pasi presidenti Aurelio De Laurentiis dëshiron t’i japë kohë dhe ta mbështesë përmes përforcimeve.

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Sipas gazetës La Gazzetta dello Sport, Allegri u ka kërkuar drejtuesve të klubit katër lojtarë të rinj, të cilët do të mbulonin nevojat e ekipit në po aq pozicione.

Në krahun e djathtë të mbrojtjes, një prej alternativave është Vinicius Tobias, futbollisti brazilian që aktualisht luan për Shakhtar Donetsk.

Napoli e konsideron atë si kandidatin e duhur për të zëvendësuar Giovanni Di Lorenzon, i cili ndodhet jashtë fushave për shkak të një dëmtimi.

Për repartin e sulmit, klubi po vlerëson gjithashtu mundësinë e transferimit të Gustavo Varelës nga Monza.

Interesi për të lidhet me largimet e mundshme të Noa Lang dhe Lorenzo Lucca, të cilët duket se janë pranë mbylljes së aventurës së tyre në Napoli.

Paraqitjet e mira të Varelës gjatë këtij sezoni e kanë bërë atë një nga objektivat kryesorë të skuadrës napolitane.

Një tjetër lojtar i preferuar është mesfushori i Sassuolos, Darryl Bakola. Ai shihet si një zgjidhje më pak e kushtueshme për të rritur konkurrencën në mesfushë dhe për t’i dhënë mbështetje Frank Anguissas.

Si rrjedhojë, Napoli pritet të jetë një nga klubet më aktive gjatë afatit kalimtar të janarit, ndërsa Allegri kërkon ndërhyrje në disa reparte për ta rikthyer ekipin te rezultatet pozitive.


Shtuar 10.11.2026 10:31

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