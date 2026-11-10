Në Shkup sekuestrohen drogë dhe para, arrestohet një 19-vjeçar

Në Shkup sekuestrohen drogë dhe para, arrestohet një 19-vjeçar

Një 19-vjeçar me inicialet F.S. është ndaluar në Shkup pasi policia gjeti marihuanë gjatë kontrollit personal. Më pas, me urdhër gjykate, u bastisën edhe banesa dhe ambientet e tjera që lidhen me të.

Rasti u regjistrua më 9 nëntor 2026, rreth orës 18:40, në një shteg për këmbësorë pranë lumit Vardar, në zonën e Gjorçe Petrovit.

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Kontrollin e kreu Njësiti kundër Tregtisë së Palejuar me Drogë dhe Armë pranë SPB Shkup. Gjatë tij, policët gjetën dhe sekuestruan marihuanë.

Bastisja në shtëpinë dhe ambientet e tjera të të dyshuarit u krye në koordinim me Departamentin e Policisë Kriminalistike pranë MPB-së. Aty u sekuestruan gjithashtu një substancë e bardhë pluhurore dhe para.

MPB-ja njofton se, pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj 19-vjeçarit do të paraqitet kallëzim përkatës.


Shtuar 10.11.2026 10:40

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