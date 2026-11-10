Ministri Ervin Demo: Lufta kundër krimit nuk është garë për statistika, por detyrim ndaj njerëzve

Ministri Ervin Demo: Lufta kundër krimit nuk është garë për statistika, por detyrim ndaj njerëzve

Ditën e sotme, gjatë fjalës së tij në konferencën e përbashkët me Guardia di Finanza-n italiane,  Ministri i Brendshëm, Ervin Demo, ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar.

Demo u shpreh lufta kundër kriminalitetit, nuk duhet të matet vetëm përmes shifrave dhe statistikave, por mbi të gjitha përmes përgjegjësisë ndaj qytetarëve dhe sigurisë së tyre.

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Gjithashtu, ai nënvizoi se krimi i organizuar është një fenomen që ndryshon vazhdimisht, duke përshtatur mënyrat e financimit dhe teknologjitë që përdor për të zhvilluar aktivitetin e tij kriminal.

“Lufta kundër krimit nuk është garë për statistika por detyrim ndaj njerëzve. Ky është standardi që duhet të matemi cdo ditë.

Krimi i organizuar ndryshon, ndryshojnë mënyrat e financimit, por edhe teknologjitë që krimi i organizuar përdor.

Bashkëpunimi duhet të zhvillohet vazhdimisht, mbi atë që ne bëjmë cdo ditë sa i takon luftës së përbashkët.

Objektivi jonë madhor si komb është integrimi në BE dhe patjetër që rruga në këtë proces mbështet në nivelin e sigurisë që Shqipëria ka, Ne nuk mund të pretendojmë që një vend mund të ketë zhvillimi të qëndrueshëm nëse nuk e ka sigurinë në nivele të tilla.

Ne duhet të jemi kontributorë në sigurinë e BE dhe Shqipëria duhet të luajë një rol në këtë proces”, shprehet ministri i Brendshëm, Ervin Demo.


Shtuar 10.11.2026 12:26

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