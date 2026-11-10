Në kufi ndalen rreth 150 mijë lodra nga Kina që nuk përmbushnin standardet e sigurisë

Në kufi ndalen rreth 150 mijë lodra nga Kina që nuk përmbushnin standardet e sigurisë

Rreth 150 mijë lodrave për fëmijë të importuara nga Kina u është ndaluar hyrja në tregun e Kosovës, sepse nuk përmbushnin standardet e sigurisë.

Produktet u identifikuan gjatë një aksioni kontrolli të zhvilluar ditët e fundit në pikat doganore nga Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT) dhe Dogana e Kosovës. Kontrollet treguan se ato nuk përmbushnin kërkesat ligjore.

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IQMT njoftoi se lodrat nuk plotësonin kërkesat themelore të Rregullores nr. 02/2017 për sigurinë e lodrave.

Kontrollet ishin pjesë e një veprimtarie të përbashkët për mbikëqyrjen e tregut në vendet anëtare të CEFTA-s, e cila synon të pengojë hyrjen në treg të produkteve të pasigurta.

Sipas paralajmërimit të IQMT-së, lodrat që nuk janë në përputhje me standardet e legjislacionit në fuqi mund të përbëjnë rrezik serioz për shëndetin dhe sigurinë e fëmijëve.

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit bëri të ditur se, përmes inspektoratit, do të vijojë kontrollin e produkteve që synojnë të hyjnë në tregun e Kosovës, për të mbrojtur konsumatorët.


Shtuar 10.11.2026 12:20

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