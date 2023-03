“Messi është më i mirë se ti”, Ronaldo i kthehet tifozit: Shko të shikosh atë (VIDEO)

Hija e Lionel Messit vazhdon të ndjekë Cristiano Ronaldon, pavarësisht sa larg udhëton futbollisti portugez për të luajtur.

Në ndeshjen e tij të fundit me Al Nasr kundër Al Batin, Ronaldo nuk arriti të shënonte gol, pavarësisht se skuadra e tij fitoi 3-1.

Teksa futbollisti i famshëm u drejtua për në dhomat e zhveshjes, një fëmijë shfrytëzoi rastin për t’i treguar se çfarë po mendojnë shumë.

“Messi është më i mirë se ti!”, tha fëmija, me Ronaldon që nuk hezitoi t’i përgjigjej, madje edhe i zemëruar.

Bro is pissed after 3-1 win 🤣🤣🤣🤣 never a team player pic.twitter.com/vf4CTZFqnB

— Dream⚜️ (@ParisianDream__) March 4, 2023