Ronaldo ka zgjedhur mes dyshes Messi-Cristiano

Ronaldo Luis Nazario de Lima ka zgjedhur mes Messit dhe Cristiano Ronaldos me një koment shumë të zgjuar.

Sulmuesi legjendar zgjodhi superyllin argjentinas por pa zbritur Cristiano Ronaldon.

“Cristiano Ronaldo bën gjëra të pabesueshme, të cilat do të jetë shumë e vështirë për këdo që t’i përsërisë.

Por Messi bën gjëra që askush nuk mund t’i bëjë sërish dhe më pas thekson. Messi është futbollisti më i mirë në botë për mua.

Një deklaratë e rëndësishme e një prej sulmuesve më të rëndësishëm të historisë së futbollit. /G.D albeu.com/

The original Ronaldo talking about both Lionel Messi & Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/uHSi0zlulf

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) November 30, 2022