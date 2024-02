Mbreti Charles III diagnostikohet me kancer

Mbreti Charles III është diagnostikuar me kancer, ka njoftuar Buckingham Palace. Lloji i kancerit nuk është zbuluar, por sipas një deklarate të pallatit, Mbreti filloi trajtimet e rregullta të hënën, raporton BBC.

“Gjatë procedurës së fundit spitalore të Mbretit për zmadhimin beninj të prostatës, u vu re një çështje e veçantë shqetësuese. Testet e mëvonshme diagnostikuese kanë identifikuar një formë kanceri”, thuhet në deklaratë.

Buckingham Palace nuk specifikoi llojin e kancerit apo fazën në të cilën është.

Mbreti, 75 vjeç, u kthye në Londër nga Sandringham në Norfolk të hënën në mëngjes.

Edhe pse ai do të ndalojë ngjarjet e tij publike, Mbreti do të vazhdojë me rolin e tij kushtetues si kreu i shtetit.

Ai u pa në një shërbim të kishës në Sandringham të dielën.

Mbreti iu nënshtrua një operacioni të prostatës në një spital privat në Londër më shumë se një javë më parë.

Charles III kishte zgjedhur të bënte publik trajtimin e tij të prostatës, me qëllimin për të inkurajuar më shumë burra që të bënin kontrolle të prostatës, tha pallati në atë kohë.

Ai u tha se ishte i kënaqur që kishte rritur ndërgjegjësimin për këtë çështje, me faqen e internetit të NHS që raportoi një rritje të kontrolleve në lidhje me kushtet e prostatës./albeu.com