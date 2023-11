Policia shqiptare informoi Greqinë, shkatërrohet grupi që mbante peng dhe shantazhonte refugjatët në këmbim të eurove

“Tentakulli” i dytë i një grupi të huajsh që kërcënonin refugjatët dhe emigrantët me kallashnikovë, për t’u zhvatur të afërmve të tyre më shumë para se sa kishin paguar për të kaluar në vendet evropiane, është shkatërruar nga policia greke me një operacion të organizuar në Kastoria.

Pas ndalimit të gjashtë irakianëve dhe një siriani të arrestuar në fund të shtatorit, oficerët e policisë nga Sigurimi dhe Zbatimi i Narkotikëve të Kastorias dhe Skuadra e Krimit Ndërkufitar të Mesopotamisë arrestuan katër irakianë të tjerë, një sirian dhe një palestinez të shtunën pranë kufirit greko-shqiptar.

Në fakt, trafikantët kishin në posedim një dron, me të cilin monitoronin lëvizjet e EL.AS. Ndaj tyre është ngritur një dosje për veprën penale organizim kriminal, plagosje e rëndë, rrëmbim personi, grabitje, zhvatje, shkelje të legjislacionit për armët dhe shkelje të Kodit të Emigracionit.

Vijojnë hetimet për identifikimin dhe arrestimin e shtatë bashkëpunëtorëve të tjerë të tyre. Ata janë katër irakianë, një sirian, një iranian dhe një shqiptar, të dhënat e të cilëve janë identifikuar.

Grupi u zbulua pas informacioneve nga policia shqiptare dhe u gjetën dy video ku tregoheshin trafikantët që mbanin nën kërcënimin e armëve grupe emigrantësh derisa të afërmit e tyre të cilëve u dërguan pamjet paguanin një shpërblim.

Në fakt, prindërit e një refugjati sirian kishin paguar 3000 euro për të ikur nga Athina në Gjermani, por kur ai mbërriti në zonën kufitare të Ieropigi në Kastoria, trafikantët u dërguan atyre videon ku ai mbahej nën kërcënimin e armëve dhe i kërkuan edhe 1500 euro të tjera.

Grupi i parë prej shtatë trafikantësh u arrestua më 28 shtator në zonën kufitare të Kastorisë, ku lehtësuan daljen e njëmbëdhjetë refugjatëve sirianë nga territori grek. Siç rezultoi nga hetimi, ata kishin mbërritur atje me autobusë apo taksi, duke përdorur GPS që u ishte dhënë nga trafikantët së bashku me ushqime. Në atë kohë një pushkë ushtarake me bajonetë, një karikator me 28 fishekë 7.62 mm, një shpatë tip Katana, një thikë, një dron me telekomandë, 415 euro dhe një pako metamfetamine kristal me peshë 2.2 gram u konfiskuan./albeu.com