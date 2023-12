Masakra me 15 të vdekur në Pragë, reagon Rama: Na ka tronditur të gjithëve

Kryeministri Edi Rama ka reaguar për sulmin e armatosur në universitetin e Pragës, ku mbetën të vrarë 15 persona dhe dhjetëra të tjerë u plagosën.

Rama shprehet se Shqipëria dënon ashpër dhunën dhe sulmin e tmerrshëm, ndërsa thekson se në këtë kohë të vështirë qëndron pranë miqve çekë.

“Sulmi i tmerrshëm në Universitetin Charles në Pragë na ka tronditur të gjithëve. Ngushëllimet e mia shkojnë për familjet e viktimave. Shqipëria dënon ashpër dhunën vdekjeprurëse dhe qëndron pranë miqve të saj çekë në këtë kohë të vështirë”, shprehet Rama.

The horrible attack at Charles University in Prague has shocked us all. My condolences go to the families of the victims. Albania strongly condemns the deadly violence and stands by its Czech friends in this difficult time🙏🇦🇱

