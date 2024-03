Malësi e Madhe/ Dyshohet se regjistroi më shumë nxënës për të përfituar shumat ditore dhe nga tenderat, kujdestarja e konviktit në telashe

Policia e Shkodrës, ka referuar materialet në prokurori lidhur me kujdestaren e një konvikti nxënësish në Malësi të Madhe. Pas denoncimit të bërë nga një emision investigativ, për konviktin e nxënësve në Tamarë, policia sqaroi se kujdestarja me inicialet L. T., 50-vjeçe, dyshohet se ka regjistruar fiktivisht 28 nxënës gjatë vitit shkollor 2023 – 2024, me qëllim përfitimin e shumave ditore dhe tenderave të paguara nga Bashkia Malësi e Madhe.

“Në lidhje me një rast të transmetuar në emisionin investigativ “Stop”, ju bëjmë me dije se:

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomiko-Financiar, që më datën 18.03.2024, kanë referuar materialet në Prokurori e cila ka rregjistruar procedimin penal për veprën penale “Shpërdorim detyre” për shtetasen L. T., 50 vjeçe, banuese në fshatin Tamarë, Malësi e Madhe.

Kjo shtetase duke qenë përgjegjëse e konviktit të shkollës së mesme të bashkuar, në Tamarë, dyshohet se ka regjistruar fiktivisht 28 nxënës gjatë vitit shkollor 2023 – 2024, me qëllim përfitimin e shumave ditore dhe tenderave të paguara nga Bashkia Malësi e Madhe.