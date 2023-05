Maji mbyllet me të papritura, Meri Shehu zbulon ç’do ndodhë dy ditët e fundit të muajit

Fundi i muajit Maj sjell disa lajme të papritura dhe shokuese për shenjat. Në parashikimin e së hënës në “Rudina” në Tv Klan, Meri Shehu thotë se nevojitet një parapërgatitje për përmbysjen e planeve apo projekteve. Lajmi i mirë është se do të ketë stabilitet në ndjenja dhe çështjet ekonomike, sidomos për shenjat e ujit që do të jenë edhe më emocionale.

Për dy ditët e fundit të muajit Maj, astrologia dha disa këshilla për shenjat:

Dashi duhet të fillojë të merret më shumë me marrëdhëniet familjare dhe ato që i japin ndjesinë e sigurisë.

Demi duhet të përgatitet për ndryshime të rëndësishme dhe të fuqishme në jetën personale.

Binjakët tek puna fillojnë ndiejnë një lloj paqartësie dhe patjetër do ndodhë një ndryshim, por në prapaskenë ndaj këto dy ditë duhet të kenë kujdes lajmin shokues.

Gaforrja është mirë sepse Afërdita i mbulon lajmet e papritura me lidhjen e bukur me Neptunin në Peshk dhe komunikimet e udhëtimet jashtë do i kenë shumë të mira.

Luani është pak në disproporcion me iniciativat e tij, i bën gjërat më në fshehtësi ose personale, pa i reklamuar, do merren me punën dhe ekonominë.

Virgjëresha është në një pozicion fatlum, pavarësisht ndryshimeve të mëdha që vijnë, i kapin për mirë sepse Demi sjell përparime në jetën e tyre. Duke qenë se janë të pavendosura, një Dem ose ndikimet e planetëve në Dem iu japin më shum iniciativë për karakterin e tyre, i bëjnë të vendosin.

Peshorja është në një larmishmëri të madhe sa i përket anës ekonomike dhe punës. Do kenë shpenzime ose një largim nga një qëllim i madh ekonomik që mund të zhvendoset në kohë.

Akrepi do hyjë në një ndryshim bashkëpunimesh dhe projektesh të rëndësishme. Këto dy ditë përgatitet një situatë e re bashkëpunimesh në jetën e tyre, sidomos 10-ditëshi i dytë i Akrepëve.

Shigjetari në lidhje me punën e shëndetin duhet të jetë më i vëmendshëm, nuk duhet të harxhojë më shumë energji se sa duhet.

Bricjapi është mirë sepse futet një ndryshim në jetën e tyre dhe del nga zona gri ku mund të jetë futur herë pas here.

Ujori nga një njohje e mirë në punë mund të vendosë për një lidhje personale. Ujorët e 10-ditëshit të dytë do ndodhen para ndryshimeve të mëdha dhe duhet të marrin parasysh të papriturat e këndshme ose jo.

Peshqit janë një nga shenjat romantike që do e shijojë këtë dyditësh të fuqishëm sepse Afërdita iu jep një dhuratë sa i përket jetës erotike.