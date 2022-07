Horoskopi Javor/ Puna, financat dhe dashuria, çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Çfarë ju pret gjatë shtatë ditëve të ardhshme në punë dhe në dashuri, a do të kaloni mirë me familjarët, si do t’ju shërbejë shëndeti dhe a do të bëni investime.

DASHI (21.03. – 20.04.)

Puna: Nëse merreni me sipërmarrje, apo me çfarëdo lloj biznesi të pavarur, së shpejti do të korrni sukses të papritur. Vlerësoni dhe diskutoni idetë tuaja të reja në të cilat mund të përfshini kolegë të besuar. Mos u përpiqni të shkëlqeni me njohuri para njerëzve me më shumë njohuri se ju.

Dashuria: Në këtë pikë, duhet të zgjidhni problemet tuaja emocionale, sepse jeni të mbytur nga ndjenjat ndaj personit që së fundmi ka hyrë në jetën tuaj. Jini të kujdesshëm dhe mos nxitoni për asgjë. Nëse emocionet ndaj partnerit zvogëlohen, thuajini atij këtë, por në mënyrën më pa dhimbje dhe të këndshme të mundshme – mund të ketë ende një shans për të qetësuar marrëdhënien. Vetëm zemra juaj mund t’ju tregojë se cilat janë dëshirat tuaja të sinqerta. Deshët e lirë – në të ardhmen e afërt një ngjarje e caktuar mund të bëjë një ndryshim të madh dhe të nxisë disa ndryshimeve interesante. Shtyni historinë tuaj, mos lejoni askënd të përpiqet t’ju ndryshojë.

Shëndeti: Përdorni forcën tuaj për të shmangur mbingarkesën dhe rraskapitjen. Bëni një orar dhe sigurohuni që të përfshini kohë për pushime, pushim, stërvitje, relaksim.

DEMI (21.04. – 21.05.)

Puna: Përgatituni për të realizuar planet tuaja. Udhëtimi, të cilin mund t’ju duhet të nisni, do të jetë i tensionuar dhe i shoqëruar me biseda të pakëndshme që do t’ju duhet të bëni. Aftësia juaj për të ndarë kohën tuaj siç duhet do t’ju sjellë përfitim dhe njohje të madhe. Ju presin shpërblime të mëdha financiare që do t’ju lejojnë të përparoni.

Dashuria: Jeni të prirur t’i mbani nën kontroll emocionet tuaja, sepse ato janë djegur kohët e fundit. Përveç partnerit, keni nevojë për një person tjetër, ndaj mendoni me kujdes se çfarë të bëni. Merrni një vendim kur jeni të relaksuar dhe në marrëdhënie harmonike me të dashurit tuaj. Gjatë kësaj periudhe, durimi dhe këmbëngulja juaj do të vihen në provë. Megjithatë, duke punuar për problemet tuaja, me shumë mundësi me komunikim të hapur me partnerin, do të ndodhin ndryshime të pabesueshme. Demat e lirë – planetët ju premtojnë vetëbesim të madh dhe harmoni shpirtërore, thjesht duhet të mbani mend se vetëvlerësimi ju sjell dobi. Çdo gjë do të ndodhë më vete kur të jetë e nevojshme.

Shëndeti: Keni nevojë për pushim dhe nëse nuk keni mundësi të udhëtoni diku privatisht, të paktën për një kohë të shkurtër, gjeni disa orë në ditë për vetmi dhe reflektim, nga të gjitha ndikimet që mund ta shqetësojnë atë.

BINJAKËT (22.05. – 21.06.)

Puna: Prisni prosperitet dhe njohje, pavarësisht vështirësive financiare me të cilat përballeni. Mos shpenzoni para shtesë. Mund të detyroheni të ngadalësoni dhe të mendoni se ku të çon në të vërtetë situata në të cilën jeni përfshirë dhe cilat janë motivet tuaja për të marrë pjesë në të. Do të jeni të kënaqur me të ardhurat tuaja të ardhshme dhe deri atëherë vlerësoni dhe kënaquni me atë që keni arritur.

Dashuria: Nëse jeni në proces të marrjes së një vendimi të rëndësishëm në lidhje me marrëdhënien me partnerin, nuk ka nevojë të nxitoni. Kohët e fundit i keni parë të tjerët që martohen, kështu që keni një ndjenjë se duhet të bëni të njëjtën gjë, por – nëse nuk jeni ende plotësisht gati – lëreni vendimin për një moment tjetër. Nëse ndiheni mjaft keq kohët e fundit, është koha të përpiqeni të organizoni një udhëtim me partnerin, ku do të arrini të hiqni qafe të gjitha ndikimet e jashtme. Ju do të jeni në gjendje të arrini një lloj marrëveshjeje me veten se si do të dëshironit të vazhdoni me planet tuaja të ardhshme. Mos u mashtroni nga ankesat e atyre që ju rrethojnë dhe mos ndihmoni nëse nuk ju kanë kërkuar. Binjakët e lirë – përgatituni për një periudhë të mbushur me emocione të pakëndshme. Gjërat duhet të ndryshojnë dhe futja e kokës në rërë nuk do të ndihmojë.

Shëndeti: Ndiheni mirë, edhe pse rraskapitja mund të vjen në fund të ditës. Nëse ju shqetëson nervozizmi dhe ngarkesa emocionale, shkoni në palestër.

GAFORRJA (22.06. – 22.07.)

Puna: Pa hezitim bëni ndryshimet që keni menduar ditët e fundit. Mundohuni të mos i ndani idetë dhe përshtypjet tuaja të biznesit as me miqtë më të besueshëm, sepse do t’i krijoni probleme vetes. Jo të gjithë janë në anën tuaj dhe disa do të ishin të lumtur të shihnin rënien tuaj, ndaj mos lejoni që t’ju provokojnë dhe t’ju çojnë në sjellje të papërshtatshme.

Dashuria: Energjia e këtij cikli do t’ju ndihmojë të përballeni me disa ndjenja që mund të mos jeni të gatshëm t’i pranoni vetes. Ndoshta do të ishte më mirë të ngadalësoni shpejtësinë në vend që të shpejtoni, sepse nuk dëshironi të hidheni në asgjë shumë shpejt dhe më pas të zbuloni se keni bërë një gabim. Mos harroni të veproni nga besimi, jo nga frika, sepse vetëm kështu do të udhëhiqeni në rrugën e suksesit emocional. Gaforret e lira – aspekti aktual tregon se duhet të uleni, të kaloni pak kohë duke planifikuar dhe marrë vendime të caktuara. Mos udhëtoni nëse nuk është urgjente. Për momentin nuk do të mund të vlerësoni se çfarë përfaqësojnë njohjet e reja për ju dhe në lajthitje rrezikoni t’i lini pranë vetes. Kjo periudhë është e favorshme për realizimin e dëshirave tuaja.

Shëndeti: Mund të ndjeni mungesë energjie dhe lodhje, ndaj rregulloni ritmin tuaj të përditshëm, ngadalësoni, gjeni më shumë kohë për të pushuar dhe për t’u çlodhur, duhet të rimbushni bateritë.

LUANI (23.07. – 22.08.)

Puna: Nuk është koha e duhur për të nisur projekte të reja dhe për të realizuar ide, ndaj jini të durueshëm. Problemet me paratë ndoshta do të jenë në plan të parë, por mos u shqetësoni – një cikël pozitiv në rritje së shpejti do të çojë në sukses të madh.

Dashuria: Plotësoni kërkesat e njerëzve tuaj të dashur dhe jini të qetë nëse diçka nuk ju pëlqen. Ndikimet qiellore do t’ju ndihmojnë të përqendroheni në ndjenjat tuaja, të cilat janë lëkundur ndaj partnerit kohët e fundit. Jini të durueshëm, pavarësisht se çfarë ndodh rreth jush. Konfigurimi qiellor ju fton përzemërsisht të uleni dhe të analizoni jetën tuaj nga sa më shumë këndvështrime të ndryshme që mundeni. Ju që keni vendosur të udhëtoni me një partner mund ta bëni këtë – sepse yjet diktojnë që do të kaloni një kohë të paharrueshme. Luanët e lirë – keni miq që nuk pajtohen me qëllimet tuaja të rrezikshme. Megjithatë, ju presin ndryshime të mëdha pozitive. Përfundoni atë që ju nevojitet shumë kohë më parë dhe përmbushni premtimet tuaja.

Shëndeti: Pavarësisht turbulencave të ndryshme, ju pëlqen të relaksoheni në mënyrë aktive dhe të përfshini njerëz të afërt në aktivitetet tuaja, ndaj mos hezitoni ta bëni këtë. Ti ndihesh mirë.

VIRGJËRESHA (23.08. – 22.09.)

Puna: Situata aktuale e parave nuk është më e favorshme, ndaj mund të jeni duke u mbështetur në kursimet tuaja të muajit të kaluar. Jeni të vendosur dhe shkëlqeni me aftësitë tuaja, por duhet të merrni më shumë iniciativë dhe të këmbëngulni në disa gjëra. Do t’ju duhet të merrni vendime të rëndësishme për planet tuaja të ardhshme.

Dashuria: Për të kapërcyer problemet me partnerin, duhet të jeni fleksibël, të durueshëm dhe të bindur – të paktën gjatë kësaj periudhe, sepse edhe ai ka problemet e tij. Është më mirë të mos jepni këshilla tani për të shmangur keqkuptimet dhe zhgënjimet. Flisni hapur me të dhe lëreni të kuptojë se jeni aty, prandaj ai do t’ju dojë dhe ju respektojë edhe më shumë. Energjia që buron nga planeti ju sjell në kontakt me ndjenjat më intime, ndaj shprehni të dashurve tuaj sa të lumtur jeni që janë ende me ju. Vëzhgoni se çfarë po ndodh në mjedis dhe nxirrni përfundimet e duhura për zhvillimin tuaj personal. Virgjëresha të lira – shkoni në një udhëtim argëtues me miqtë. Rreshtimi planetar ju jep shumë hapësirë për ndryshim dhe transformim. Mos lejoni që të jeni të përmbajtur dhe mos i kundërshtoni parimet tuaja.

Shëndeti: Pushimet aktive në natyrë mund t’ju sjellin pushimin dhe relaksin e nevojshëm. Praktikoni meditimin, lëvizni dhe kontrolloni peshën tuaj. Edhe pse jeni të lodhur, ndjenja e përgjithshme e shëndetit është e mirë, transmeton Telegrafi.

PESHORJA (23.09. – 22.10.)

Puna: Dikush mund t’ju vendosë qëllimisht informacionin e gabuar sepse ju konsideron konkurrent dhe po përpiqet t’ju sabotojë. Mos harroni të besoni se ajo për të cilën po punoni do të jetë e suksesshme. Aspekti planetar që po formohet mund t’ju inkurajojë të jeni më ekstravagantë sesa mund të përballoni në të vërtetë, prandaj sigurohuni që t’i keni vërtet burimet.

Dashuria: Kjo mund të jetë një periudhë disi e pakënaqshme përsa i përket emocioneve tuaja, por që në fund do të rezultojë e favorshme. Mos e ofendoni apo kritikoni partnerin pa asnjë arsye. Ai është aty për ju dhe ju duhet ta respektoni këtë. Nga ana tjetër, marrëdhënia me familjen po lulëzon, sepse ata ju janë veçanërisht mirënjohës që jeni me ta – tash e një kohë. Ndoshta tani është koha për t’u treguar atyre gjithçka që keni dashur gjithmonë, por nuk keni pasur një moment adekuat. Yjet thonë se tani nuk është një kohë e favorshme për të udhëtuar jashtë vendit. Peshoret e lira – nëse mund të ndryshoni pak këndvështrimin tuaj, mund të shihni një pamje krejtësisht të ndryshme që do t’ju pëlqejë më shumë. Mos prisni që zgjidhjet e shpejta të problemeve që lidhen me planet tuaja personale të vijnë lehtësisht. Energjia e tanishme astrale ju inkurajon të mendoni për të ardhmen tuaj.

Shëndeti: Keni mjaftueshëm energji për të përballuar të gjitha sfidat. Reaksione të mundshme alergjike.

AKREPI (23.10. – 22.11.)

Puna: Pavarësisht telasheve, do të gjeni një rrugëdalje nga një situatë e vështirë dhe do të shmangni humbjet dhe do të rrisni autoritetin tuaj. Edhe pse ndiheni të etur për të filluar të realizoni idetë e ndryshme që keni, qëndroni të qetë dhe mos i lejoni vetes një fillim kaotik – ndërmerrni vetëm ato hapa që i keni menduar dhe planifikuar mirë. Prisni një fitim të mirë financiar.

Dashuria: Do të mësoni shumë kur të jeni të duruar, të qetë sepse do t’ju lejojë t’i kushtoni më shumë vëmendje partnerit. Mundohuni të jeni tolerant ndaj mendimit të tij – respektoni atë. Me siguri do të përfitoni nga bërja e planeve të përbashkëta për të ardhmen, dhe me energjinë aktuale planetare, sa më të detajuara të jenë, aq më mirë. Udhëtimet tuaja do të jenë të suksesshme nëse jeni të kujdesshëm pas timonit. Energjia e emetuar nga planetët mund t’ju verbojë me pritshmëri që tejkalojnë atë që normalisht do ta konsideronit të arsyeshme. Një aspekt i rëndësishëm planetar i kësaj periudhe mund t’ju ngatërrojë në lidhje me ndjenjat tuaja. Vlerësoni saktësisht se si ndiheni sepse ky është çelësi për të bërë zgjedhjen e duhur. Akrepat e lirë – keni forcën dhe përsosmërinë për t’u marrë me gjithçka. Mblidhni guxim dhe tregoni simpati – nuk keni asgjë për të humbur.

Shëndeti: Mund të ndiheni nervozë dhe sikur nuk po e mbani vendin gjatë ditës dhe të rraskapitur gjatë mbrëmjes. Nëse flini keq, ndryshoni rutinën tuaj, bëni aktivitete përmes të cilave mund të kanalizoni dhe balanconi më së miri nivelet tuaja të energjisë.

SHIGJETARI (23.11. – 21.12.)

Puna: Çështjet e parave do të jenë në fokus të madh. Planet e bëra gjatë këtij cikli do të jenë jashtëzakonisht të dobishme. Ju pret një periudhë prosperiteti që do të mbahet mend për zgjidhjen e shumë problemeve financiare. Ndihma e njerëzve me ndikim nuk do të jetë e tepërt për ju.

Dashuria: Jeni të pasigurt emocionalisht sepse nuk mund të relaksoheni nëse mendoni se ka ndonjë vështirësi në marrëdhënien tuaj me partnerin. Nëse jeni të zemëruar, gjeni forcën dhe flisni hapur me të për gjithçka që ju shqetëson, por bëjeni në një mënyrë të këndshme dhe të qetë. Pastaj dëgjoni gjithçka që ai ka për të thënë. Më pas do të keni mundësinë e përsosur për të marrë një vendim përfundimtar, por mos nxitoni. Nuk këshillohet të udhëtoni sepse jeni të shpërqendruar. Shigjetarë të lirë – kjo është një kohë e shkëlqyer për të menduar për të vendosur për një veprim specifik. Nuk do të humbisni lajmet e mira për përvojat e ardhshme interesante. Mundohuni të mos grindeni me ata që doni.

Shëndeti: Pas një dite pune, kaloni mbrëmjet tuaja në qetësi dhe qetësi, në shoqërinë e njerëzve të afërt ose me ambiente që ju relaksojnë. Nervat tuaja janë të tensionuara, kështu që mund të ndiheni të rraskapitur.

BRICJAPI (22.12. – 20.01.)

Puna: Ndoshta duhet të investoni të paktën një pjesë të parave tuaja për stabilitet në të ardhmen. Rrethanat mund t’ju sfidojnë të ngriheni për pozicionin tuaj dhe të tregoni parime dhe stabilitet, dhe mund të mendoni se nuk mund ta bëni atë shumë mirë. Frika nga dështimi është armiku juaj më i madh për momentin.

Dashuria: Yjet thonë se mund të hyni në një komunitet që do të ndryshojë tërësisht idetë tuaja për botën dhe jetën. Konsideroni të forconi veten me më shumë durim, veçanërisht tani. Tani është një kohë e mirë për të rishqyrtuar idetë dhe bindjet tuaja individuale në lidhje me marrëdhënien me partnerin tuaj. Kjo është një kohë e shkëlqyer për çdo lloj udhëtimi të përbashkët, sepse të dy do të merrni sasinë optimale të energjisë për të gjitha përpjekjet e ardhshme. Mos harroni se sharmi juaj mund të bëjë mrekulli, por mos u mbështetni vetëm në të për të arritur qëllimet tuaja. Shpërndani siç duhet energjinë për të shmangur mbingarkimin. Bricjapët e lirë – ndryshimi dhe transformimi mund të duken si koncepte paksa frikësuese dhe të pasigurta, por gjithashtu mund të fillojnë një fazë të re në jetën tuaj.

Shëndeti: Reaksione të mundshme alergjike karakteristike të kësaj stine, me ndjenjë lodhjeje dhe humbje energjie. Pushoni dhe freskohuni me aktivitete që angazhojnë intelektin tuaj.

UJORI (21.01. – 19.02.)

Puna: Suksesi juaj është i garantuar falë njerëzve që ju mbështesin. Ju mund ta provoni veten duke u mbështetur në ndjenjat tuaja dhe nevojën për të kontrolluar gjithçka disa herë dhe të mos dorëzoheni derisa të gjeni një problem. Mos i ndani planet tuaja sepse do të zhgënjeheni që ato kanë arritur në veshët e konkurrentëve tuaj.

Dashuria: Po filloni të kuptoni pse është kaq e rëndësishme t’u bëni të ditur të tjerëve se sa shumë mund të toleroni dhe ku qëndrojnë, në fakt, kufijtë tuaj. Ju që jeni të qetë dhe nuk krijoni konflikte me partnerin dhe të afërmit do të jeni të kënaqur me veten. Mos i analizoni së tepërmi skenat dhe bisedat nga e kaluara që ju pushtojnë mendimet. Ju mund të sfidoheni për t’u përfshirë në një lidhje jashtë një marrëdhënieje të rregullt – ose e keni bërë tashmë këtë dhe tani po përpiqeni të balanconi emocionalisht dhe organizativisht. Do të jeni plotësisht në duart e aspiratës suaj për një fillim të ri në mes të këtij cikli. Ujorët e lirë – nuk dëshironi të pranoni emocionet që janë shfaqur së fundmi ndaj një shoku të ngushtë. Nëse është single, mund të jetë më mirë t’i tregoni atij se si ndiheni – sepse kjo do t’ju tregojë se çfarë jeni duke bërë. Ju të dy jeni mjaft të pjekur për ta kapërcyer atë nëse merrni një përgjigje negative.

Shëndeti: Ju përjetoni ndryshime të forta në nivelet delikate të qenies – fuqizoni trupin tuaj me lëvizje, një dietë të ekuilibruar dhe pushim, për t’u lidhur me ndryshimet e brendshme.

PESHQIT (20.2 – 20.03.)

Puna: Është koha të provoni se jeni një partner biznesi i besueshëm dhe i përgjegjshëm, tek i cili mund të mbështeten të tjerët. Përgjegjësia dhe respektimi i afateve sjell shpërblime dhe hap horizonte të reja biznesi. Refuzimi i ideve të njerëzve të tjerë është strategjia juaj më e mirë për sukses. Improvizimi do të jetë thjesht i nevojshëm, dhe ju do të keni sukses!

Dashuria: Për të arritur ekuilibrin, mos u përfshini në biseda të panevojshme. Energjia nga planeti krijon një humor harmonie për ju – veçanërisht në një marrëdhënie me një partner. Ju pëlqen të kaloni kohë së bashku dhe me shenja të vogla vëmendjeje. Nga ana tjetër, do të jeni të zemëruar me anëtarët e familjes, sepse ata mund të shpërfillin idetë dhe planet tuaja. Një mendim i thellë dhe i kujdesshëm për një temë që ju shqetëson tani mund të sjellë përfitime të mëdha. Peshq të lirë – shfrytëzojeni kohën tuaj të lirë për të menduar për udhëtime apo pushime jashtë vendit. Jepini vetes mundësinë për të ndryshuar kur dhe nëse është e nevojshme. Do të keni një mundësi të mirë për të nisur një romancë të re dashurie.

Shëndeti: Jeni plot energji nervore që kërkon zbrazje – dilni për vrap, ushtroni me pesha, punoni në kopsht, kështu që djersiteni dhe lodheni, do t’ju sjellë lehtësim dhe qetësi.