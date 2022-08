A përfshiheni edhe ju? Meri Shehu zbulon cilat janë shenjat më me fat për ditët në vazhdim

Sipas astrologes Meri Shehu lidhja midis Marsit në Dem dhe Plutonit në Bricjap jep forcë dhe dëshirë të madhe për të vepruar.

Shenjat më me fat sipas Merit do jenë: Demi, Akrepi, Ujori dhe Luani, të cilët do kenë një përmirësim në jetën e tyre! Po kështu edhe Dashi, Bricjapi, Gaforrja dhe Peshorja.

Shenjat me më pak fat do jenë: Virgjëresha, Shigjetari, Peshqit dhe Binjakët, të cilët do kenë probleme.