Maestro e thotë “troç” mendimin për të dashurin e ri të Jorit

Armaldo Kllogjeri i njohur nga të gjithë si “Maestro”, e vlerëson me notën “10 me yll”, partnerin e ri të Jori Dellit, reperin italian Fred de Palma. Të paktën kështu lë të kuptohet te një postim që bëri ditën e sotme në rrjetet sociale.

”Vetëm na mungon një djalë shqiptar, por ti e paske gjetur një super star”- shkruan ai krah momentit që shpërndau, kur ishte me Jorin brenda “Big Brother Vip Albania”.

Ishte reperi Fred de Palma ai i cili zbuloi romancën me Jorin. Ai postoi një foto duke u puthur me modelen shqiptare, e cila ishte me shpinë.

Më pas, reperi pranoi para të gjithëve se e dashura e tij është shqiptare, duke konfirmuar lajmet. E që nga ajo ditë, dyshja nuk kanë ndaluar me postimet për njëri-tjetrin.