Macron nuk tërhiqet as pas protestave të dhunshme, gjen intervistën televizive si shpëtim

I izoluar politikisht, një “dele e zezë”, objektiv i kritikave të vazhdueshme nga shtypi që e akuzon për “dështim”. E megjithatë… Presidenti francez Emmanuel Macron synon të qëndrojë në rrugën e tij, duke besuar se një tërheqje do të ishte fatale për mandatin e tij pesëvjeçar dhe rolin e tij ndërkombëtar.

Pasi qeveria e tij mbijetoi me një “grusht vota” dhe ndërsa disa në kampin e tij e kanë paralajmëruar të mos vazhdojë me punën e qeverisë sikur të mos kishte ndodhur asgjë, mes protestave të dhunshme dhe grevave të vazhdueshme që përbëjnë sfidën më serioze për pushtetin e presidentit të qendrës, pas protestave të “jelekëve të verdhë” katër vite më parë, Macron kërkon të rimarrë iniciativën me reforma të reja në javët në vijim.

“Të gjithë jemi të dobësuar. Presidenti, qeveria dhe shumica”, i tha gazetës Liberation Gilles Le Gandre, deputeti i mazhorancës qeverisëse.

“Për shkak se ligji është miratuar, ne nuk mund të punojmë sikur nuk ka ndodhur asgjë”, tha ai.

Një tjetër ligjvënës në kampin e Macron, Patrick Vinial, i kërkoi drejtpërdrejt presidentit të pezullojë projektligjin e reformës së pensioneve, duke pasur parasysh zemërimin që ka shkaktuar dhe jopopullaritetin e thellë të ligjit.

Megjithatë, ata që menduan se protestat masive dhe ndonjëherë të dhunshme mund ta tronditnin, ta bindnin të pezullonte zbatimin e ligjit të pensioneve, tani janë të zhgënjyer.

Duke mbledhur sot ministrat e lartë të qeverisë dhe zyrtarët e kampit Macron, presidenti francez konfirmoi, sipas njerëzve të përfshirë në takimin në Pallatin Elysee, se ai nuk ka ndërmend të shpërndajë Asamblenë Kombëtare as për të riorganizuar qeverinë e tij, as për të thirrur një referendum për të shuar protestën popullore të shkaktuar nga reforma.

Në vend të kësaj, ai do të përpiqet të përdorë një intervistë televizive të mërkurën për të “qetësuar gjërat” dhe për të planifikuar reforma për pjesën tjetër të mandatit të tij, thanë burime pranë tij.

Në të njëjtën mënyrë, duke folur në Asamblenë Kombëtare, kryeministrja Elizabeth Bourne dhe ministri i Punës Olivier Disault bënë gjithashtu të qartë se qeveria nuk do të ndryshojë qëndrimin e saj. Ndërsa Bourne tha se do të siguroheshin që qytetarët dhe sindikatat të marrin pjesë më mirë në legjislacion në të ardhmen, ajo nuk dha hollësi dhe të dy thanë se kishin shpenzuar sa më shumë kohë të ishte e mundur duke debatuar projektligjin e pensioneve. /albeu.com