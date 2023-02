“Luftë” për jetë, 35-vjeçari shpëtohet nga rrënojat në Turqi pas 149 orësh

Ekipet e shpetimit në Hatay të Turqisë jugore arritën të nxjerrin të gjallë nga rrënojat një person pas afro 149 orësh nën gërmadha.

Burri, i identifikuar si Mustafa Sarıgül 35 vjeç, u gjet mes rrënojave të një pallati gjashtëkatësh.

Young girl rescued from rubble after 146 hours in quake debris

