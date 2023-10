Lufta e madhe te dera, shefi i OKB bën thirrjen e fundit: Boll më!

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres ka bërë thirrje për një “armëpushim të menjëhershëm humanitar” në luftën Izrael-Gaza.

Duke folur në Pekin në një forum ku ishin të pranishëm edhe presidenti kinez Xi dhe presidenti rus Putin, ai tha në fund të fjalimit të tij se ndjeu se duhej të trajtonte atë që po ndodh në Lindjen e Mesme.

“Unë bëj thirrje për një armëpushim të menjëhershëm humanitar… për të lehtësuar vuajtjet njerëzore që po shohim,” tha ai, “shumë jetë dhe fati i të gjithë rajonit është në rrezik.”

I call for an immediate humanitarian ceasefire in the Middle East to ease the epic human suffering.

Too many lives – and the fate of the entire region – hang in the balance.

— António Guterres (@antonioguterres) October 18, 2023