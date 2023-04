“Kur të dalësh jashtë do pendohesh!”, Efi debaton me Luizin, Arbër Hajdari: E shëmtuar kur ngre lojën në kurriz të të tjerëve

Luizi dhe Efi kanë patur një debat në Big Brother Vip.

Efi: A të pyeta ka diçka që nuk shkon me ne?

Luiz: Për çfarë e ke bërë atë deklaratë jashtë? Deri në momentin që nuk do e thuash këtë qëndrim do mbaj.

Efi: Kur të dalë nga këtu nuk të shikoj dot njësoj. Unë të njoh për aq tq zgjuar mendojase e kuptove. Unë nuk mundem të flas jam në situatë të vështurë. Për aq kohë që ti më njohe mua, duhet ta kesh kuptuar për cfarë e kam bërë. Kur të dolën të tërë kundër dikur, unë isha me ty. Në deklaratën për Kiarën kam folur dicka që nuk e them dot sepse mund të quhet informacion nga jashtë. Të kam qëndruar pranë në çdo moment. Je aq I zgjuar sa për të kuptuar arsyen e disa gjërave. S’ta kam pasur asnjëherë me hile, nuk mundesh ti të dalësh në këtë konkluzion.

Luiz: Nuk di ça bëhet jashtë. Unë flas për atë që kam parë, flas për ato 30 sekonda. Kur të dalë jashtë do ta shoh të gjithë, nëse del si thua ti do të them më fal. Nuk hamendësoj dot. Ato 30 sekonda pashë, kam të drejtë të reagojë si dua.

Efi: po më merr inat për Kiarën.

Luiz: Është pikëpyetje imja. Nuk më intereson të ka falur Kiara, unë mbaj qëndrimin tim. Ti ke dalë jashtë, ke parë, ndoshta kë të drejtë. Unë nuk kam folur asgjë prapa krahëve.

Arbër: Në fillim e kam besuar miqësine e Efit dhe Luizit më pas jo. Filllova të kem dyshime, kur shokut i jepet e drejta kur e ka gabim. Mendoj që Kiara në raport me Efin Kiara ka dhënë përgjigjë. Në këtë marrëdhënie Efi ka prerë faturën. Pyetja që i bëri Luizi Kiarës, mori përgjigje.

Është e shëmtuar kur ngre lojën në kurriz të të tjerëve.

Zhaklin: Nuk duhet të ndihet e zhgënjyer. Luizi aty brenda nuk ka miq. Nuk je mik kur ja fut thikën pas shpine shokut kur lan dhëmbët. Strategjinë e ka ndërtuar vërtëtë duke qënë pas Luizit, tani gjendet vetëm dhe duhet të krijojë strategjinë e saj.

Bledi: Luiz, në datën 7 Maj, do shohësh ecurinë time, nuk ke për të gjetur kurrë Bledin duke bërë intriga.