“Ik p**dhu ti dhe ajo që të ka bërë”, Efi i kërkon falje Luizit

Efi i kërkoi falje Luizit në spektaklin e sotëm për fjalët banale që i tha ditë më parë.

“Ik pirdhu ti dhe ajo që të ka bërë“, ishte shprehur Efi, frazë e cila sigurisht nuk u prit aspak mirë nga Luizi, i cili e pyeti Efin se çfarë i kishte bërë nëna e tij.

Kujtojmë se në spektaklin e kaluar debate mes Efi dhe Luizit degradoi deri në përdorimin e fjalëve banale dhe jashtë etikës së televizionit.

Fillesat e debatit kanë qenë në emisionin e fundit, ku Efi doli në një klip duke folur për nënën e Luizit.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Me nënë e ke lojën jo me mua

Efi: Ik o Luiz e di shumë mirë që nëse do të kisha diçka për të thënë do ta thoja në sy

Luizi: Ik Pirdhu Efi, pirdhu zemra! Me nënën time e ke jo me mua. Me mua e ke mbyllur

Efi: Shumë i vogël po dukesh

Luizi: Me mua e ke mbyllur

Efi: E ke mbyllur ti me mua

Luizi: Ok e kam mbyll

Efi: Sa kohë e ke mbyllur mos fol lart e poshtë për mua. Po deshe ja ku më ke përballë flasim për çfarë të duash të përballoj.

Luizi: Efi ik pirdhu!

Efi: Gjithashtu dhe ti Luiz

Luizi: Vazhdo me nënën tani

Efi:T i e di shumë mirë që edhe nëse do të kisha përballë të njejtën gjë do të thoja

Luizi: Do thoje pirdhu nëna jote?

Efi: Është shprehje ajo. Mos fol më se dukesh shumë i vogël shumë qesharak, mos e prish për kaq.

Luizi: Ti vazhdo ha mut lart e poshtë

Efi: Të bëftë mirë Luiz. Merre atë që thua haje vetë, siç po e ha, të bëftë mirë

