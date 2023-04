“Ha m*t lart e poshtë”, degjeneron debati mes Efit dhe Luizit: E kam mbyllur me ty

Një debat me tone të ashpra ka ndodhur mes dy konkurentëve të Big Brother Albani Vip, Luiz Ejlli dhe Efi Dhedhe.

Debati ka degjeneruar deri në përdorimin e fjalëve banale dhe jashtë etikës së televizionit.

Duket se fillesat e debatit kanë qenë në emisionin e fundit, ku Efi doli në një klip duke folur për nënën e Luizit.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Me nënë e ke lojën jo me mua

Efi: Ik o Luiz e di shumë mirë që nëse do të kisha diçka për të thënë do ta thoja në sy

Luizi: Ik Pirdhu Efi, pirdhu zemra! Me nënën time e ke jo me mua. Me mua e ke mbyllur

Efi: Shumë i vogël po dukesh

Luizi: Me mua e ke mbyllur

Efi: E ke mbyllur ti me mua

Luizi: Ok e kam mbyll

Efi: Sa kohë e ke mbyllur mos fol lart e poshtë për mua. Po deshe ja ku më ke përballë flasim për çfarë të duash të përballoj.

Luizi: Efi ik pirdhu!

Efi: Gjithashtu dhe ti Luiz

Luizi: Vazhdo me nënën tani

Efi:T i e di shumë mirë që edhe nëse do të kisha përballë të njejtën gjë do të thoja

Luizi: Do thoje pirdhu nëna jote?

Efi: Është shprehje ajo. Mos fol më se dukesh shumë i vogël shumë qesharak, mos e prish për kaq.

Luizi: Ti vazhdo ha mut lart e poshtë

Efi: Të bëftë mirë Luiz. Merre atë që thua haje vetë, siç po e ha, të bëftë mirë.