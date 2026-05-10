Kryeministri Rama: Rruga drejt BE nuk është më një horizont i largët, gati për të hyrë në fazën e mbylljes së kapitujve

Kryeministri Edi Rama në shënimet e javës në podkasin e tij “Flasim”, e nisi me Ditën e Evropës, ku tha se Shqipëria është më afër se kurrë Bashkimit Evropian.
Ai u shpreh se maja që ata duan të shkojnë është e arritshëm me angazhim dhe vullnet, ndërsa theksoi së Komisioni Evropian dhe vendet anëtare janë në një fazë ku po diskutojnë reportin e komisionit.
Sipas kryeministrit, ky raport thotë se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë.
“Për herë të parë pas shumë dekadash rruga drejt Bashkimit Europian nuk duket më si një horizont i largët, por si një majë tanimë e kapshme me sy dhe e arritshme në kohën që kemi në dispozicion. Negociatat kanë avancuar me ritëm, kapitujt janë hapur në kohë rekord, marrëdhënia me Bashkimin Europian ndërtohet ditë pas dite me rezultate konkrete dhe tani Komisioni Europian dhe vendet anëtare përmes ambasadorëve të tyre janë në një fazë kyçe të procesit ku diskutojnë raportin e Komisionit, i cili nënvizon se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë dhe është e gatshme të hyjë në fazën e mbylljes së kapitujve duke kaluar përmes piketave të ndërmjetme dhe e gjitha kjo nuk ka ardhur rastësisht ka ardhur me punë, ka ardhur me rezultate, ka ardhur nga një proces transformues që vazhdon në çdo sektor.
Reforma në drejtësi, transformimi i administratës, digjitalizimi i shërbimeve, modernizimi i ekonomisë, investimet dhe transformimet në energji, infrastrukturë, standarde të reja në sektorët strategjik nuk janë pjesë të shkëputura dhe asnjë listë fjalësh pas të cilave ka pak përmbajtje, por janë hallkat e një zinxhiri gjithnjë e më solid të ndërtimit të shtetit europian të shqiptarëve”, tha Rama.
Kreu i qeverisë tha më tej se 9 maji nuk është për ne vetëm festa e Europës, por është edhe ‘momenti kur marrim frymë me një ndjenjë legjitime krenarie dhe ecim përpara për të arritur majën që tanimë është e arritshme më thjeshtë dhe vetëm angazhim, angazhim, angazhim dhe vullnet, vullnet, vullnet’.