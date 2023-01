Zelensky zbardh bisedën telefonike me Ramën: Folëm për ndihmën ndaj Ukrainës dhe hapjen e ambasadës shqiptare në Kiev

Kryeministri Edi Rama dhe presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky kanë zhvilluar një bisedë telefonike.

Fokus i diskutimeve ka qenë situata në Ukrainë, e cila ndodhet nën agresionin rus që prej 24 shkurtit të vitit që lamë pas. Shqipëria do t’i ofrojë Ukrainës ndihmë humanitare dhe ushtarake, gjë e cila është konfirmuar nga ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi.

Pak më parë ka lideri ukrainas ka postuar në Twitter se pjesë e bisedës me Ramën ishte situata në front dhe rëndësia e rritjes së ndihmës dhe mbështetjes për Ukrainën.

“Pata një telefonatë me kryeministrin Edi Rama. Duke uruar për 30-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet shteteve tona, vuri në dukje hapjen e Ambasadës në Kiev. Diskutuam situatën në front, rëndësinë e rritjes së ndihmës për sigurinë e Ukrainës dhe mbështetjen për Formulën tonë të paqes”, shkroi Zelenksy.

Had a phone call with 🇦🇱 PM @ediramaal. Congratulated on the 30th anniversary of diplomatic relations between our states, noted the opening of 🇦🇱 Embassy in Kyiv. Discussed the situation at the front, the importance of increasing security aid to 🇺🇦 & support for our #PeaceFormula

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2023