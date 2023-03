Kryeministri i Hungarisë: Jemi shumë afër një lufte botërore

Bota është më afër se kurrë që një konflikt lokal të kthehet në një luftë botërore, tha sot kryeministri hungarez Viktor Orbán.

Ai tha për radion hungareze se liderët e botës perëndimore janë “kapur nga ethet e luftës”, se ata mbajnë fjalime në të cilat bëjnë thirrje për fitore në luftë dhe dërgojnë armë gjithnjë e më të rrezikshme në Ukrainë.

“Në vend që të promovohet njëzëri paqe, bota është e ndarë,” tha Orbán, duke shtuar se Turqia dhe shtetet arabe, Kina dhe vendet afrikane duan një armëpushim dhe bisedime për paqe.

Orbán vlerësoi se Hungaria duhet të ketë një ushtri të fortë dhe në të njëjtën kohë të promovojë paqen.

“Hungaria ka nevojë për një forcë të armatosur efektive dhe qeveria po punon për të rritur numrin e ushtarëve, përkushtimin e tyre ndaj atdheut dhe thirrjes së tyre, nivelin e tyre të trajnimit dhe reputacionin e tyre publik,” tha Orbán.

Ai beson se ushtria duhet të pajiset edhe me armë moderne.

Fakti që jemi për paqen nuk do të thotë se duhet të jemi të pambrojtur, thekson Orban.

Sipas tij, heqja e sanksioneve në lidhje me luftën do të ishte mënyra më e mirë për të frenuar inflacionin.

Ai njoftoi se Hungaria do të vazhdojë të vërë veton ndaj masave që do të shkaktonin dëmin më të menjëhershëm në ekonominë e saj.

“Nëse Bashkimi Evropian do të hiqte sanksionet kundër Rusisë nesër, inflacioni do të përgjysmohej menjëherë dhe më pas do të kthehej gradualisht në 2-3 për qind”, tha Orban.Albeu.com/