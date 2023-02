Kryemadhi: Dal në protestë si qytetare, jo për liderët politikë

Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi, tha pak para fillimi të protestës se ajo del në shesh sot si qytetare dhe jo për liderët politikë.

Në një prononcim për mediat kryemadhi theksoi se sot protestës pritet t’i bashkohen edhe qytetarë të lëkundur politikisht, por që uk e durojnë dt më arroganën e kryeministrit Edi Rama.

Kryemadhi: Pjesëmarrja nuk ëhstë shumë nga rrethet se sa është pjesëmarrja e Tiranës Unë mendoj se sot jesëmarrja do të jetë shumë e madhe, nuk mendoj se do të jenë vetëm mbështetësit e partive politike, por dhe nga zona gri. Ajo që kam parë unë sot në rrugëte Tiranës, kam vënë re se pjesa e lëkundur e politikës do të jetë këtu.

Pyetje: Sa do të zgjasë kjo protestë?

Kryemadhi: Nuk e kam idenë e asaj se se kam idenë e organizimit. Mund të pyesni PD-në, unë nuk jam më kryetare, jam deputete e Partisë së Lirisë. unë dal si qytetare nuk dal për liderët politikë. Pse dal si qytetare? mënyra se si Rama trajton me arrogancë gjithë shoqërinë shqiptare.

