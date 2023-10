Kreu i kartelit të naftës paralajmëron për çmime të larta të zgjatura

Çmimi i naftës do të vazhdojë të qëndrojë i ngritur me rritjen e kërkesës për energji, thotë sekretari i përgjithshëm i OPEC+.

Opec + është një grup prej 23 vendeve eksportuese të naftës që vendos se sa naftë bruto do të shesë në tregun botëror.

“Ne shohim kërkesën të rritet me rreth 2.4 milionë fuçi në ditë”, tha Haitham Al Ghais për BBC.

Arabia Saudite tha se do të shkurtojë prodhimin e saj të naftës së papërpunuar me një milion fuçi në ditë për të rritur çmimet.

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) tha se vendimi i Arabisë Saudite dhe Rusisë, dy prodhuesve kryesorë të naftës dhe anëtarëve të OPEC +, për të ulur prodhimin mund të shkaktojë një “mungesë të konsiderueshme të furnizimit” deri në fund të këtij viti.

Al Ghais tha: “Ky është një vendim vullnetar i marrë nga dy vende sovrane, Arabia Saudite dhe Rusia. Ky vendim mund të përshkruhet si parandalues ​​ ​​për shkak të pasigurive”.

Pas pushtimit rus të Ukrainës në shkurt 2022, çmimet e naftës u rritën, duke arritur në më shumë se 120 dollarë për fuçi në qershor të vitit të kaluar.

Ato ranë në 70 dollarë për fuçi në maj të këtij viti, por janë rritur në mënyrë të vazhdueshme që atëherë pasi prodhuesit janë përpjekur të kufizojnë prodhimin për të mbështetur tregun.

Nafta e papërpunuar Brent, një pikë referimi për çmimet, tejkaloi 95 dollarë për fuçi të martën mes parashikimeve për furnizime më të shkurtra, me frikën se çmimi mund të arrijë 100 dollarë për fuçi.

Rritja nxiti një paralajmërim për drejtuesit e automjeteve se çmimet e karburantit mund të rriten në 10 muajt e ardhshëm dhe ngjalli frikën se inflacioni në ekonomitë kryesore mund të zgjatet.

Por Al Ghais tha se OPEC ishte më i shqetësuar për “nën investimet” në sektorin e naftës.

“Disa kanë bërë thirrje për ndalimin e investimeve në naftë. Ne besojmë se kjo është po aq e rrezikshme. Kjo do të çojë në paqëndrueshmëri në të ardhmen, mungesa të mundshme të furnizimit. Prandaj ne në OPEC gjithmonë kemi mbrojtur rëndësinë e vazhdimit të investimit në industrinë e naftës dhe gjithashtu investojmë në dekarbonizimin e industrisë dhe kalojmë në shtimin e formave të tjera të energjisë alternative, siç janë burimet e rinovueshme”.

I pyetur nëse ai ishte i shqetësuar për rritjen e çmimit të naftës që ndikon në inflacionin në mbarë botën, nëse ai shkon mbi 100 dollarë për fuçi, Al Ghais tha se ishte “e rëndësishme të mos shikohen gjërat në një mënyrë dritëshkurtër”.

“Për vitin e ardhshëm ne shohim që kërkesa të vazhdojë të rritet me 2 milionë fuçi në ditë, sigurisht, të gjitha subjekt i disa pasigurive në tregun global. Megjithatë, ne ende ndihemi mjaft optimistë se kërkesa globale për naftë do të jetë mjaft elastike këtë vit”.

Al Ghais tha se industria e naftës do të kishte nevojë për rreth 14 trilion dollarë investime deri në vitin 2045.

“Kërkesa për energji do të rritet me gati 25% deri në vitin 2045 në krahasim me atë që është sot dhe do të kërkohen të gjitha format e energjisë”, tha ai.

Komentet e tij vijnë përpara një takimi të lojtarëve kryesorë të naftës të mërkurën në Abu Dhabi për Ekspozitën dhe Konferencën Ndërkombëtare të Naftës (ADIPEC).