Konflikti për pronat/ Frroku: Jemi sulmuar nga një grup fshatarësh, e kemi bërë për mbrojtje

Detaje të reja janë zbuluar për arrestimin e ish-deputetit Mark Frrokut dhe 3 persona të tjerë pasi janë përfshirë në sherr me disa banorë të fshatit Shetaj për një pronë tek Kepi i Rodonit

Sherri nisi pas Frroku dhe të tjerët nisën rrethimin e tokës me pretendimin se përfaqësonin Kishën Katolike dhe aty bëhej fjalë për pronën e kishës.

Frroku ka deklaruar se është kontaktuar nga kisha për të bërë rrethimin e sipërfaqes së pronës prej 5,4 dynymësh dhe thotë se nuk dinte të ketë qëlluar njeri me armë nga njerëzit që po punonin për rrethimin e tokës si dhe nga ata që ishin me të në vendngjarje.

“Jam kontraktuar nga kisha për të bërë rrethimin e tokës.Në momentet që po punonim jemi sulmuar nga një grup fshatarësh të cilët na thanë që të ndërpresim punimet se toka është e jona.Na kanë goditur e ne jemi mbrojtur. Ndërkohë ka ardhur policia e na ka ndarë e më pas na ka ndaluar. Lidhur me tokën, kisha ka dokument të vjetër pronësie. Nuk di të ketë qëlluar njeri me armë nga njerëzit që po punonin për rrethimin e tokës sidhe nga ata që ishin me mua në vendngjarje” ka thënë ai para .

Ndërkohë familja Kaçuli është shprehur se kishin shkuar për të mbrojtur tokën që e kishin fituar me letra me ligjin 7501

“Shkuam për të mbrojtur pronën tonë sepse e kemi me letra sipas 7501.Aty jemi penguar nga njerzit e kishës dhe jeni përleshur me ta.Njëri prej tyre ka qëlluar me pistoletë në ajër por nuk kemi mundur që ta identifikojmë se cili ishte”, ka qenë dëshmia e tyre.

Në konfliktin për pronën në Kepin e Rodonit u përfshinë disa persona që pretendojnë se janë përfaqësues të Kishës Katolike, me banorët e zonës, të fshatit Shetaj, mes tyre edhe ish-deputeti i PS Mark Frroku dhe të afërm të tij. Konflikti ishte i ashpër dhe situata ka agravuar në përdorimin e armës së zjarrit. Ende nuk është përcaktuar nga policia se kush e posedonte armën e zjarrit.Ish-deputeti Mark Frroku dhe shtetasit Antonio Lazari, Pal Doda dhe Martin Lazeri u arrestuan për “Kanosje”, “Moskallëzim krimi”, “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës” dhe “Prishje të rendit dhe qetësisë publike”, ndërsa pritet të dalin nesër në Gjykatën e Durrësit për vlerësim të masës së sigurisë.