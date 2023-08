Kombinimet e shenjave të horoskopit që janë “armiqtë” më të përbetuar me njëri-tjetrin

Janë shkruar shumë herë artikuj për shenjat e horoskopit që janë më të pajtueshme me njëra-tjetrën, por ka edhe disa kombinime shkatërruese, çifte shenjash që nëse do të ishin në një film aksion, do të luanin me shumë sukses armiqtë vdekjeprurës.

Binjak me Binjak. Tashmë dy personalitete në të njëjtin person, pra Binjakët, janë shumë, kështu që imagjinoni se çfarë ndodh kur ata shumëzohen me katër. Linja që ndan ekuilibrin nga çmenduria është shumë, shumë e hollë. Në fakt, ky çift jeton në buzë, ata mund të jenë miqtë ose armiqtë më të mirë për gjithë jetën e tyre dhe më gjerë.

Akrepi me Ujorin. Le të jemi të sinqertë, Akrepi nuk është mik me askënd vetëm sepse është Akrep. Por nëse do të na duhej të zgjidhnim shenjën që nuk duron, do të ishte Ujori. Ai është aq i relaksuar dhe aq mendjehapur, sa e çmend Akrepin me qëndrimin e tij të mirë ndaj jetës, e kundërta e filozofisë së tij të errët.

Peshorja me Dashin. Peshorja mund të mos jetë aq e lezetshme sa Ujori, por edhe ata jetojnë në botën e Barbit, ku gjithçka është e bukur dhe rozë. Kjo është diçka që Dashi kokëfortë, i cili mendon se ka gjithmonë të drejtë, nuk mund ta durojë fare.

Luani me Demin. Ata mund të jenë çifti ideal nëse të kundërtat tërhiqen, por përpjekja e tyre për miqësi mund të çojë në katastrofë. Luani ka nevojë për përkushtim, ndërsa Demi bën gjithçka që mundet për të arritur qëllimin e tij. Për më tepër, guximi i Luanit nuk përzihet mirë me kokëfortësinë e Demit, i cili refuzon të heqë dorë nga zakonet e tij të njohura.

Gaforrja me Peshqit. Po, të dy janë shumë të ndjeshëm. Kaq të ndjeshëm, saqë e kanë të vështirë ta durojnë jetën. Kjo automatikisht i bën ata miq, apo jo? E kundërta. Ndërsa Gaforrja mund t’i mbajë emocionet në shishe, Peshqit i lëshojnë ato në çdo rast dhe bëhen të paktën të stuhishëm, madje të padurueshëm, për këdo që është vazhdimisht në një gjendje shpirtërore të cenueshme – domethënë Gaforrja.

Dashi me Dashin. Edhe më shkatërrues se kombinimi i dy Binjakëve është ai i Dashit. Pse; Sepse asnjëri prej tyre nuk do të tërhiqet apo të pranojë se e ka gabim. Ata janë të aftë të bluajnë brirët e tyre për shumë vite derisa të dërgojnë kundërshtarin e tyre mbi shkëmb.