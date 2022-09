Kjo pyetje shqetësoi çdo pasagjer: A e dini pse nuk ka parashuta në Avion?

Nëse keni fluturuar ndonjëherë me një aeroplan, me siguri keni pyetur veten pse linjat ajrore nuk ofrojnë parashuta për çdo pasagjer në rast aksidenti.

Mungesa e parashutave në aeroplan është shkaktuar nga shumë arsye. Një nga arsyet është sigurisht fakti se trafiku ajror është një nga më të sigurtit. Për shembull, probabiliteti për të vdekur gjatë fluturimit është 1:11,000,000, ndërsa në trafikun rrugor raporti është 1:5,000.

Pavarësisht përqindjeve, do të mendoni se aksidentet janë të mundshme. Duke qenë se stjuardesat na përgatisin për shqetësime të mundshme, ndër të tjera, duke na mësuar si të vendosim maskën e oksigjenit dhe rripin e shpëtimit, pyetja se pse nuk ka parashutë sigurisht që është e justifikuar, shkruan albeu.com.

Këtu janë arsyet specifike:

1. Avioni fluturon në lartësinë 10000 km, me shpejtësi 800-1000 km/h. Në atmosferë, në këto lartësi, temperatura është nga -40 në -60 dhe praktikisht nuk ka oksigjen. Një parashutë është absolutisht e padobishme sepse një person nuk do të mund të mbijetonte në ato kushte.

2. Numri më i madh i aksidenteve ndodhin gjatë ngritjes dhe uljes. Në atë rast, pasagjerët definitivisht nuk do të kishin kohë për të përdorur parashutën. Në një lartësi kaq të ulët, parashuta nuk do të hapej, shkruan albeu.com.

3. Prania e parashutave vetëm sa mund të përkeqësojë atmosferën gjatë fluturimit dhe ta bëjë atë të padurueshme për disa pasagjerë. Vetë fakti që ata janë në aeroplan u mjafton disa njerëzve për t’i bërë të ndihen të pasigurt dhe nëse në gjithë histori do të përfshihej edhe një parashutë, situata mund të përkeqësohej edhe më shumë.

4. Arsyeja është sërish paniku. Në rast rreziku, shumica e njerëzve nuk do të dinin të vendosnin parashutën, as të arrinin me qetësi në vendin nga duhet të hidheshin dhe është e diskutueshme nëse do të ishin të trajnuar dhe informuar mjaftueshëm për të hapur parashutën në momentin e duhur.

6. Parashutat janë padyshim të shtrenjta, por nuk është kjo arsyeja kryesore pse mungojnë. Ata i ngarkojnë avionët me peshë shtesë dhe kjo është shumë më e rëndësishme. Përveç kësaj, do të kufizonte hapësirën e ruajtjes së bagazheve, e cila është patjetër e nevojshme për ne, veçanërisht nëse do të shkojmë në një udhëtim të gjatë ose do të udhëtojmë me fëmijë të vegjël. /albeu.com/