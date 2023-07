Kjo është arsyeja pse duhet të konsumoni sa më shumë shalqin gjatë verës

Njerëzit zakonisht i heqin këto fara të zeza nga frutat dhe i konsumojnë ato. Por a e dini se këto fara të zeza kanë disa veti magjike ushqyese? Farat e vogla janë super ushqyese dhe të shëndetshme.

Shalqini është një frut i mrekullueshëm hidratues pasi përmban 92% ujë dhe është i pasuruar me minerale dhe vitamina. Farat e saj janë super të pasura me lëndë ushqyese të ndryshme. Këto fara kanë një numër të ulët kalori dhe janë të pasura me mikroelemente si zink, magnez, kalium, etj. Farat e shalqirit rrisin imunitetin dhe shëndetin e zemrës dhe ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak, duke zënë kështu një vend të spikatur në tabelën ushqimore të diabetit.

Farat e shalqinit janë të ulëta në kalori. Një grusht farash me peshë rreth 4 gram përmban vetëm 23 kalori. Magnezi është një lëndë ushqyese thelbësore për aktivitetin metabolik. Kështu duke qenë të pasura me magnez, farat e shalqinit nxisin metabolizmin e shëndetshëm të trupit. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit (NIH), trupi ynë ka nevojë çdo ditë për 420 gramë magnez. Farat e shalqinit janë një burim i mirë i zinkut. Ndihmon në rritjen e imunitetit tonë, ndihmon në tretje, rritjen e qelizave dhe e mban sistemin tuaj nervor të shëndetshëm.

Farat e shalqinit janë një burim i shkëlqyer hekuri. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë (NIH), nevoja ditore për hekur është 18 mg në ditë. Yndyrnat e mira përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura dhe të pangopura të cilat konsiderohen si yndyrna të mira. Është e dobishme për të parandaluar sulmin në zemër, goditjen në tru, si dhe ul kolesterolin. Katër gram fara shalqini japin 0,3 gram acide yndyrore të pangopura dhe 1,1 gram acide yndyrore të pangopura.