“Po më përndjek …”, gruaja që u martua me një fantazëm punëson një ekzorcist ta ndajë nga burri

Pak kohë më parë, një britanike bëri bujë në media pasi deklaroi se po martohej me një fantazëm.

Këngëtarja dhe tekstshkruesja Brocarde tha se kishte rënë në dashuri me Edwardo-n, fantazma e një ushtari të periudhës Viktoriane. Megjithatë pas akuzave të ndërsjellta për tradhti, ajo deklaroi divorcin në fillim të vitit 2021.

E për kë kryer ndarjen, ajo mori një ekzorcist.

Por ajo tashmë pretendon se Edwardo po e përndjek, dhe nuk është aspak e lumtur.

“Po ecja në brigjet e lumit Seine duke ndjekur hijen e Kullës Eifel, duke u krehur nën ombrellën time ndërsa pikat e shiut derdheshin prej saj, dhe më pas ajo më goditi, duke shkëlqyer në një pellg, reflektimi i një francezi.

E anova ombrellën time mbrapa, por askush nuk ishte përreth, pashë prapa drejt pellgut që njeriu ishte i pastër si oqeani”, ka thënë ajo për gazetat britanike.

Që atëherë, ajo thotë se Edwardo ka vazhduar ta ngacmojë nën maskën e të qenit shpirtra të ndryshëm.

Ajo shtoi: “Pas përballjes franceze, Edwardo m’u rishfaq përsëri”.

“Fillova me kujdes të dal në takime me njerëz të gjallë”.

“U ktheva në shtëpi nga një takim me një tufë lulesh dhe Edwardo mendoi se do të ishte argëtuese të hiqja kokat nga të gjithë trëndafilat dhe të shpërndaja petalet në shtratin tim. Ai madje është mësuar të luajë Careless Ëhisper në saksofon, dua të them, të paktën mendoj se është ai, tingulli jehon në distancë ndonjëherë kur unë jam duke bërë banjë nën dritën e qirinjve”, shtoi ajo.

“Ai po bëhet vërtet xheloz për faktin që unë dua të takohem me një burrë modern”.